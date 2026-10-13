Datum der Anmeldung:
09.10.2026
Aktenzeichen:
B3-109/26
Unternehmen:
OCP SPS SA, Complex Jorf Lasfar, El Jadida/Marokko; Erwerb sämtlicher Anteile an sowie alleiniger Kontrolle über die Euro Maroc Phosphore SA, Casablanca/Marokko ('Emaphos')
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb von gereinigter Phosphorsäure (purified phosphoric acid PPA)
09.10.2026
Aktenzeichen:
B3-109/26
Unternehmen:
OCP SPS SA, Complex Jorf Lasfar, El Jadida/Marokko; Erwerb sämtlicher Anteile an sowie alleiniger Kontrolle über die Euro Maroc Phosphore SA, Casablanca/Marokko ('Emaphos')
Produktmärkte:
Herstellung und Vertrieb von gereinigter Phosphorsäure (purified phosphoric acid PPA)
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