Datum der Anmeldung:
09.10.2026
Aktenzeichen:
B5-112/26
Unternehmen:
Apollo / Barnes / MB Aerospace / JJ Churchill / Erodetech (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Gasturbinenschaufeln für Luftfahrt-Gasturbinien, aus der Luftfahrt abgeleitete (aero-derivative) Gasturbinen zur Stromerzeugung
09.10.2026
Aktenzeichen:
B5-112/26
Unternehmen:
Apollo / Barnes / MB Aerospace / JJ Churchill / Erodetech (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Gasturbinenschaufeln für Luftfahrt-Gasturbinien, aus der Luftfahrt abgeleitete (aero-derivative) Gasturbinen zur Stromerzeugung
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