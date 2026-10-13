Datum der Anmeldung:
09.10.2026
Aktenzeichen:
B9-102/26
Unternehmen:
Gründung eines Schwergut-Terminals (Heavy-Lift-Terminal) im Hamburger Hafen durch die Steinweg-Gruppe (D) und die Felbermayr-Gruppe (AT)
Produktmärkte:
Schwergut-Terminal, trimodales Terminal Schiene Straße Wasser
09.10.2026
Aktenzeichen:
B9-102/26
Unternehmen:
Gründung eines Schwergut-Terminals (Heavy-Lift-Terminal) im Hamburger Hafen durch die Steinweg-Gruppe (D) und die Felbermayr-Gruppe (AT)
Produktmärkte:
Schwergut-Terminal, trimodales Terminal Schiene Straße Wasser
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