Datum der Anmeldung:
08.10.2026
Aktenzeichen:
B6-65/26
Unternehmen:
1. Rheinische Post Mediengruppe GmbH, Düsseldorf (D); 2. VRM Holding GmbH & Co. KG, Mainz (D); Gründung der und gemeinsame Kontrolle über die Services for Media GmbH, Düsseldorf (D)
Produktmärkte:
Druckvorstufendienstleistungen
08.10.2026
Aktenzeichen:
B6-65/26
Unternehmen:
1. Rheinische Post Mediengruppe GmbH, Düsseldorf (D); 2. VRM Holding GmbH & Co. KG, Mainz (D); Gründung der und gemeinsame Kontrolle über die Services for Media GmbH, Düsseldorf (D)
Produktmärkte:
Druckvorstufendienstleistungen
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