Datum der Anmeldung:
08.10.2026
Aktenzeichen:
B3-106/26
Unternehmen:
Intermediate Capital Group, London/UK (ICG); mittelbarer Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Curium PikCo S.á.r.l., Luxemburg/LUX (Gemeinschaftsunternehmen mit CapVest)
Produktmärkte:
Diagnostika für PET SPECT (Produkte u.a. Pylclari Neuraceq), Radioligand-Therapie (RLT), Radiopharmazie
08.10.2026
Aktenzeichen:
B3-106/26
Unternehmen:
Intermediate Capital Group, London/UK (ICG); mittelbarer Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Curium PikCo S.á.r.l., Luxemburg/LUX (Gemeinschaftsunternehmen mit CapVest)
Produktmärkte:
Diagnostika für PET SPECT (Produkte u.a. Pylclari Neuraceq), Radioligand-Therapie (RLT), Radiopharmazie
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