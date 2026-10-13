München (ots) -
"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:
Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende)
Mathias Middelberg (CDU, Präsidiumsmitglied)
Wolf Biermann (Liedermacher und Lyriker)
Theo Koll (Journalist und Moderator)
Iris Sayram (ARD-Hauptstadtstudio)
Alisha Mendgen (Focus)
Der Rücktritt von Bärbel Bas und die Folgen für die Bundesregierung
Darüber diskutieren die Parteivorsitzende Franziska Brantner (B'90/Grüne) und der Bundestagsabgeordnete Mathias Middelberg (CDU).
Über seine Biografie und seinen Blick auf Deutschland
Im Gespräch: der Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann.
Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, Iris Sayram, und die Chefreporterin Politik des Focus, Alisha Mendgen.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion Kommunikation | PR
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6369941
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Franziska Brantner (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende)
Mathias Middelberg (CDU, Präsidiumsmitglied)
Wolf Biermann (Liedermacher und Lyriker)
Theo Koll (Journalist und Moderator)
Iris Sayram (ARD-Hauptstadtstudio)
Alisha Mendgen (Focus)
Der Rücktritt von Bärbel Bas und die Folgen für die Bundesregierung
Darüber diskutieren die Parteivorsitzende Franziska Brantner (B'90/Grüne) und der Bundestagsabgeordnete Mathias Middelberg (CDU).
Über seine Biografie und seinen Blick auf Deutschland
Im Gespräch: der Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann.
Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, Iris Sayram, und die Chefreporterin Politik des Focus, Alisha Mendgen.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
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Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
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