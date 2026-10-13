Monheim am Rhein (ots) -Lufthansa-Piloten warnen vor möglichen Engpässen im Cockpit, während die Ausbildung neuer Nachwuchskräfte Jahre dauert und mit hohen finanziellen Hürden verbunden ist. Da die Kosten inzwischen teilweise sechsstellige Beträge erreichen und ein erfolgreicher Abschluss keinen Arbeitsplatz garantiert, stellt sich zunehmend die Frage, wie Airlines den Pilotenberuf für junge Menschen attraktiver machen können. Dafür reichen zusätzliche Ausbildungsplätze allein nicht aus.Denn wer den Pilotenmangel bekämpfen will, kann sich nicht allein auf die Ausbildungsmodelle von gestern verlassen. Gefragt sind moderne, besser planbare Ausbildungswege, die junge Menschen gezielt auf den Berufsalltag vorbereiten. Nachfolgend erfahren Sie, welche Hürden angehende Piloten überwinden müssen und wie sich Theorie, Simulatortraining und Flugpraxis besser miteinander verbinden lassen.Mehr Ausbildungsplätze allein reichen nichtPiloten lassen sich nicht kurzfristig ausbilden. Zwischen der Bewerbung und dem ersten Einsatz im Cockpit liegen mehrere Schritte, vom Erwerb der Lizenz bis zur Qualifikation für bestimmte Flugzeugtypen. Dieser Prozess dauert Jahre. Airlines müssen ihren Personalbedarf deshalb langfristig planen und frühzeitig geeignete Nachwuchskräfte gewinnen.Dabei kommt es nicht allein auf die Zahl der Absolventen an. Auch deren Qualifikation, Erfahrung und Verfügbarkeit sind entscheidend. Zusätzliche Ausbildungsplätze helfen wenig, wenn sich zu wenige Interessenten bewerben oder Flugschüler ihre Ausbildung abbrechen. Umso wichtiger ist es, die Ursachen dafür zu verstehen.Hohe Kosten schrecken junge Menschen abEine der größten Hürden sind die Ausbildungskosten, die inzwischen sechsstellige Beträge erreichen können. Wer diesen Berufsweg einschlägt, geht damit ein erhebliches finanzielles Risiko ein. Schließlich garantiert selbst ein erfolgreicher Abschluss noch keinen Arbeitsplatz im Cockpit.Hinzu kommen anspruchsvolle fachliche und persönliche Voraussetzungen. Neben Englisch, Mathematik und Physik spielen die medizinische Tauglichkeit und die Belastbarkeit eine wichtige Rolle. Auch unregelmäßige Arbeitszeiten, Schichtdienste und längere Abwesenheiten von zu Hause müssen angehende Piloten berücksichtigen.Gleichzeitig wissen viele Jugendliche wenig über den tatsächlichen Berufsalltag. Die Nachwuchsgewinnung sollte deshalb früher beginnen, etwa durch eine stärkere Berufsorientierung an Schulen und Hochschulen. Entscheidend ist zudem, den Ausbildungsweg finanziell und beruflich planbarer zu gestalten.Theorie und Praxis besser verbindenNicht nur der Zugang zum Pilotenberuf, auch die Ausbildung selbst muss weiterentwickelt werden. Dabei geht es keineswegs darum, die Anforderungen zu senken. Vielmehr sollten Flugschüler effizienter lernen und theoretisches Wissen besser auf praktische Situationen übertragen können.Gerade die Vorbereitung auf die Prüfungen zur Airline Transport Pilot Licence (ATPL) umfasst umfangreiche Fragenkataloge. Wer hauptsächlich Antworten auswendig lernt, versteht jedoch nicht zwangsläufig, wann und warum das Wissen im Cockpit benötigt wird. Deshalb sollten theoretische Inhalte stärker anhand konkreter Flugsituationen vermittelt werden.Moderne Simulatoren bieten dafür zahlreiche Möglichkeiten. Sie erlauben es, technische Störungen und unerwartete Situationen zu trainieren, die im echten Flugzeug selten auftreten oder aus Sicherheitsgründen nicht geübt werden können. Besonders hilfreich sind realistische Szenarien, in denen Flugschüler gleichzeitig Entscheidungen treffen, Informationen bewerten und mit anderen Besatzungsmitgliedern kommunizieren müssen.Digitale Lernsysteme können zudem individuelle Fortschritte berücksichtigen und gezielte Übungen ermöglichen. Entscheidend bleibt jedoch, Theorie, Simulatortraining und praktische Flugstunden als zusammenhängende Ausbildung zu gestalten. Die Technik soll das Lernen unterstützen, nicht das grundlegende Verständnis für das Flugzeug ersetzen.Auch der Umgang mit Fehlern muss gelernt werdenGute Piloten benötigen mehr als technisches Wissen und viele Flugstunden. Situationsbewusstsein, Kommunikation und verantwortungsvolle Entscheidungen sind ebenso wichtig. Gerade unter Stress müssen sie angemessen reagieren und auch mit Unsicherheit umgehen können.Deshalb sollte die Ausbildung nicht nur auf korrekte Abläufe und bestandene Prüfungen ausgerichtet sein. Flugschüler müssen Fehler offen ansprechen können, ohne befürchten zu müssen, dass jede Unsicherheit unmittelbar gegen sie verwendet wird. Ausbilder sollten sie dabei stärker als Mentoren begleiten und gemeinsam mit ihnen analysieren, wie sich Fehler künftig vermeiden lassen.Auch bei der Auswahl neuer Kandidaten sollte nicht allein das Ergebnis einzelner Prüfungen zählen. Ebenso wichtig ist, wie jemand lernt, Rückmeldungen verarbeitet und sich während der Ausbildung entwickelt.Letztlich geht es nicht darum, möglichst viele Menschen durch die Flugschule zu bringen. Entscheidend ist, geeignete Nachwuchskräfte zu gewinnen und sie nachhaltig auf den Berufsalltag vorzubereiten. Dafür müssen finanzielle Hürden und berufliche Unsicherheiten stärker berücksichtigt werden, während die Ausbildung technische Fähigkeiten, Teamarbeit und Verantwortungsbewusstsein gleichermaßen fördert.Über Aviation Hero:Aviation Hero ist Deutschlands erste volldigitale Flugschule. Das 2020 von Heinz Koop gegründete Unternehmen bereitet Flugschülerinnen und Flugschüler online auf die theoretische Privatpilotenprüfung (LAPL(A)/PPL(A)) sowie das Flugfunkzeugnis (BZF) vor. Als anerkannte Declared Training Organization (DTO) verbindet Aviation Hero digitale Lerninhalte, Live-Coachings und persönliche Betreuung. Mehr als 1.600 Flugbegeisterte hat das Unternehmen bereits auf dem Weg zum Pilotenschein begleitet. Weitere Informationen unter: https://www.aviationhero.de/Pressekontakt:Aviation Hero GmbHGeschäftsführer: Heinz KoopE-Mail: support@aviationhero.deWebsite: http://aviationhero.deOriginal-Content von: Aviation Hero GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182772/6369964