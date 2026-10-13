Straubing (ots) -Die Berliner Debatte über die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände sorgt bei Immobilieneigentümern für eine ungewöhnliche Risikofrage: Gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm oder Haftpflichtschäden können Immobilien umfassend versichert werden - doch was passiert, wenn nicht ein klassischer Schaden, sondern ein staatlicher Eingriff den Wert des Eigentums trifft?Viele Eigentümer wissen überhaupt nicht, was ihre bestehenden Policen bei einem solchen Szenario leisten. Gerade bei Rechtsschutz, Finanzierung und möglichen Folgekosten lohnt sich deshalb ein genauer Blick ins Kleingedruckte, denn erst im Ernstfall festzustellen, welche Risiken abgedeckt sind, kann teuer werden. Nachfolgend erfahren Sie, welche Versicherungen bei staatlichen Eingriffen überhaupt relevant werden können und bei welchen finanziellen Folgen Eigentümer trotz umfassender Absicherung selbst das Risiko tragen.Warum klassische Versicherungen nicht ausreichenGebäudeversicherungen schützen vor Sachschäden, etwa durch Feuer, Sturm oder Leitungswasser. Eine staatlich angeordnete Übertragung von Eigentum gehört dagegen nicht zu den üblichen versicherten Gefahren. Auch eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht hilft nicht weiter, denn sie deckt grundsätzlich Haftungsansprüche Dritter ab.Wie relevant diese Unterscheidung werden kann, zeigt die Entwicklung in Berlin. Beim Volksentscheid im September 2021 stimmten rund 59 Prozent der Teilnehmer für die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände. Im März 2026 verabschiedete das Abgeordnetenhaus ein Rahmengesetz, das im März 2028 in Kraft treten soll. Eine unmittelbare Übertragung von Immobilien ermöglicht es allerdings nicht. Dafür wäre ein zusätzliches Gesetz erforderlich.Für Eigentümer stellt sich deshalb die Frage, ob sie sich gegen mögliche rechtliche Auseinandersetzungen absichern können. Dabei rückt vor allem die Rechtsschutzversicherung in den Mittelpunkt, deren Leistungen allerdings häufig begrenzt sind.Rechtsschutz greift nicht automatischWer eine Vermieter-Rechtsschutzversicherung abgeschlossen hat, könnte davon ausgehen, dass diese auch bei Streitigkeiten mit staatlichen Stellen die Kosten übernimmt. Tatsächlich schließen zahlreiche Versicherungsbedingungen Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Enteignungen grundsätzlich aus.Einzelne Tarife bieten zwar zusätzliche Leistungen für solche Verfahren, doch diese sind häufig an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Je nach Vertrag können begrenzte Versicherungssummen, Wartezeiten oder Ausschlüsse für Verfahren vor Verfassungsgerichten gelten.Besonders wichtig ist dabei die rechtliche Einordnung. Während klassische Enteignungen unter Artikel 14 des Grundgesetzes fallen, betrifft die Berliner Debatte eine Vergesellschaftung nach Artikel 15. Ob ein Versicherer beide Verfahren gleichermaßen erfasst, lässt sich nicht allein aus dem Begriff "Enteignung" im Leistungskatalog ableiten. Entscheidend ist, welche Verfahren der jeweilige Vertrag tatsächlich einschließt.Wer trägt die finanziellen Folgen?Selbst wenn eine Rechtsschutzversicherung die Kosten eines Verfahrens übernimmt, gleicht sie damit keine wirtschaftlichen Verluste aus. Ihre Aufgabe besteht darin, versicherte Anwalts- und Gerichtskosten zu tragen. Sie ersetzt weder den Immobilienwert noch garantiert sie eine bestimmte Entschädigung.Das kann insbesondere bei finanzierten Immobilien problematisch werden. Reicht eine mögliche Entschädigung nicht aus, um die bestehenden Verbindlichkeiten abzulösen, entsteht eine Finanzierungslücke. Auch Kosten, die sich aus der vorzeitigen Beendigung eines Darlehens ergeben können, sind nicht automatisch versichert.Hinzu kommt die Unsicherheit über die Höhe einer möglichen Entschädigung. Artikel 15 des Grundgesetzes sieht bei einer Vergesellschaftung eine Entschädigungsregelung vor. Wie diese ausgestaltet werden müsste und welche Bewertungsmaßstäbe gelten, ist jedoch rechtlich umstritten.Damit bleibt ein wesentliches wirtschaftliches Risiko beim Eigentümer. Eine Versicherung kann unter bestimmten Voraussetzungen helfen, rechtliche Ansprüche durchzusetzen. Sie verhindert aber nicht, dass ein staatlicher Eingriff finanzielle Folgen haben kann.Worauf Eigentümer bei ihren Policen achten solltenWer seine Absicherung überprüfen möchte, sollte zunächst die bestehenden Versicherungsbedingungen lesen. Entscheidend ist, ob Streitigkeiten über Enteignungen ausdrücklich eingeschlossen sind und welche Einschränkungen gelten. Auch die vereinbarten Versicherungssummen verdienen Aufmerksamkeit, denn ein langwieriges Verfahren kann hohe Kosten verursachen. Übersteigen diese die Deckung, muss der Versicherungsnehmer die Differenz möglicherweise selbst tragen.Ebenso wichtig ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Viele Rechtsschutzversicherungen sehen Wartezeiten vor und schließen Streitfälle aus, deren maßgeblicher Auslöser bereits vor Versicherungsbeginn lag. Wer erst reagiert, wenn eine rechtliche Auseinandersetzung begonnen hat, kann sich für diesen Konflikt häufig nicht mehr absichern.Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten Eigentümer außerdem schriftlich beim Versicherer nachfragen, ob Vergesellschaftungsverfahren nach Artikel 15 des Grundgesetzes vom Vertrag erfasst werden. Eine allgemeine Leistungsbeschreibung reicht bei solchen rechtlichen Besonderheiten möglicherweise nicht aus.Letztlich geht es nicht nur darum, ob eine Vergesellschaftung tatsächlich umgesetzt wird. Eigentümer sollten frühzeitig klären, welche finanziellen Belastungen im Streitfall entstehen könnten und welche davon ihre Versicherung übernimmt. So lassen sich mögliche Deckungslücken zumindest rechtzeitig erkennen und bei der weiteren Planung berücksichtigen.Über Georg Soller:Georg Soller ist Gründer und CEO der Georg Soller Unternehmensgruppe, die sich auf Unternehmensversicherungen, Beratung und Mitarbeiterbenefits spezialisiert hat. Sein Fokus liegt auf digitalen, transparenten und individuellen Absicherungskonzepten für Unternehmen. Mit strukturierten Lösungen und branchenspezifischen Modellen unterstützt er Firmen dabei, Risiken zu minimieren und Prozesse effizient zu steuern. 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