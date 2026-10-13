Western Star Resources definiert vorrangige Bohrziele, skizziert geplantes Bohrprogramm über 3.050 Fuß in vormals produzierendem Wolframkonzessionsgebiet Rowland in Nevada und beauftragt PanAm Marketing für Investor-Awareness-Dienstleistungen

Vancouver, British Columbia - 13. Oktober 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) ("das Unternehmen" oder "Western Star") freut sich, die vorrangigen Bohrziele und ein geplantes, sechs Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm über etwa 3.050 ft (930 m) für das zu 100 % unternehmenseigene, vormals produzierende Wolframkonzessionsgebiet Rowland in Elko County im US-Bundesstaat Nevada bekannt zu geben.

Die Bohrziele wurden durch die Integration der Feldprogramme der Phase 1 und Phase 2 des Unternehmens aus dem Jahr 2026, der Drohnen-Magnetfeldvermessung und der dreidimensionalen magnetischen Inversion sowie der Analyseergebnisse von Splitter-, Schlitz- und Bodenproben entwickelt und basieren auf dem ersten modernen, integrierten Datensatz, der für das Wolframkonzessionsgebiet Rowland erstellt wurde. Jedes geplante Bohrloch erprobt eine Wolfram-in-Boden-Anomalie in der Tiefe, wo sie mit einem durch die magnetische Inversion modellierten Kontakt oder mit dem Boden unter historischen Grubenbauen übereinstimmt, und alle vier geplanten Bohrplattformen befinden sich auf bestehenden Bodenbeeinträchtigungen.

Wesentliche Höhepunkte:

Zwei vorrangige Bohrziele wurden bei Rowland Main und Northern Zone B definiert, wo im Rahmen des Bodenprogramms 2026 Wolfram-in-Boden-Anomalien in Zonen mit historischen Grubenbauen definiert wurden.

Geplantes, sechs Bohrlöcher umfassendes Bohrprogramm auf etwa 3.050 ft (930 m) von vier Bohrplattformen aus, die sich allesamt auf bestehenden Bodenbeeinträchtigungen befinden. Die Bohrstandorte sind vorläufig und unterliegen Anpassungen in Abhängigkeit von Feldverifizierungen und Genehmigungen.

Rowland Main (vier Bohrlöcher, 1.850 ft): Drei Bohrlöcher von einer einzigen Plattform neben der historischen Abbaustelle, wo Splitter-, Flotat- und Schlitzproben bis zu 4,02 % WO3 ergaben, erproben einen oberflächennahen, modellierten Magnetkörper unterhalb der Bodenanomalie. Ein viertes Bohrloch erprobt die Festgesteinsquelle der Bodenprobe R079 (4.240 ppm W; 0,53 % WO3), dem höchsten Wert des Phase-2-Bodenprogramms.

Northern Zone B (zwei Bohrlöcher, 1.200 ft): Die Bohrlöcher erproben unterhalb der historischen Schächte und Erzschütte, wo Splitterproben 0,35 % bis 1,22 % WO3 ergaben, sowie den oberen Rand eines modellierten Magnetkörpers etwa 165 m unterhalb der Oberfläche.

Die Vorbereitung des Betriebsplans durch KC Harvey Environmental zur Einreichung beim Mountain City / Ruby Mountains / Jarbidge Ranger District des Humboldt-Toiyabe National Forest schreitet parallel voran.

Blake Morgan, CEO und President von Western Star, sagte: "Rowland hat innerhalb einer einzigen Feldsaison enorme Fortschritte gemacht. Wir begannen mit historischen Aufzeichnungen, die auf eine einzige ehemals abgebaute Zone hindeuteten, und schließen die Saison nun mit drei Zonen mit bestätigten historischen Abbaustätten, einem integrierten modernen Datensatz und einer nach Priorität geordneten Liste von Bohrzielen ab, die für die Genehmigungsverfahren und die anschließende Überprüfung durch Bohrungen bereitstehen. Genau dieses Ergebnis wollten wir erreichen, als wir Rowland erwarben. Das bevorstehende Bohrprogramm bei Eagle Point rückt näher und nun wird auch das Konzessionsgebiet Rowland weiterentwickelt. Das Team von Western Star wird in den kommenden Monaten darauf hinarbeiten, mehrere Assets zu bebohren und eine Wolframquelle wieder in die Hände der USA zu bringen."

Abbildung 1: Geplante Bohrlöcher im Wolframkonzessionsgebiet Rowland über gerasterten Wolfram-in-Boden-Ergebnissen. Die Bohrstandorte sind vorläufig und unterliegen Anpassungen in Abhängigkeit von Feldverifizierungen und Genehmigungen.

Bestand an Bohrzielen

Die Bohrziele von Rowland wurden aus der Übereinstimmung von vier Datensätzen generiert: den durch das Phase-2-Bodenprogramm definierten Wolfram-in-Boden-Anomalien, der Tiefe und Geometrie von durch die dreidimensionale magnetische Inversion modellierten Kontakten, den während des Phase-1-Programms bestätigten historischen Grubenbauen sowie den Analyseergebnissen der Splitter- und Schlitzproben 2026. Die Bohrlöcher sind so ausgerichtet, dass sie die modellierten Kontakte in einem möglichst großen Winkel kreuzen, wo immer es die Geometrie erlaubt. Die Bohrplattformen wurden anschließend auf bestehenden Straßen und Pfaden platziert (Abbildung 1, Tabelle 1).

Die geplanten Bohrlöcher sind vorläufiger Natur. Die Standorte von Bohrlochansatzpunkten und Plattformen sowie die Ausrichtungen und Längen der Bohrlöcher unterliegen nach wie vor Anpassungen in Abhängigkeit von Feldverifizierungen, Genehmigungen und dem endgültigen Programmdesign.

Tabelle 1: Bohrziele und geplante Bohrungen auf Rowland.

Ziel Bohrlöcher Plattformen Länge (ft) Bereich Hauptziele Rowland Main 4 2 1.850 A, B Oberflächennah modellierter magnetischer Körper unterhalb der Bodenanomalie und der historischen Abbaustelle; Muttergestein, aus dem die Bodenprobe R079 stammt Northern Zone B 2 2 1.200 C Unterhalb der historischen Schächte und der Erzschütte; Obergrenze des modellierten magnetischen Körpers Gesamt 6 4 3.050

Rowland Main

Bei Rowland Main modelliert die magnetische Inversion einen kompakten Magnetkörper unter dem Kern der Bodenanomalie sowie unmittelbar westlich der historischen Abbaustelle, wo Splitter-, Flotat- und Schlitzproben aus dem Jahr 2026 bis zu 4,02 % WO3 ergaben (Probe RO-16-01). Drei Bohrlöcher sind von einer einzigen Plattform an der bestehenden Straße neben der Abbaustelle geplant (RM-PAD-1; Abbildung 2). ROW26-01 wird mit -50° nach Westen unter den Bodenproben R119 (373 ppm W) und R120 (109,5 ppm W) gebohrt und soll bei einer Bohrlochtiefe von etwa 86 m (282 ft) in den modellierten Kontakt 0,010 SI eindringen. ROW26-02 wird mit -70° nach Westnordwesten in den Kern des modellierten Körpers gebohrt und dringt bei einer Bohrlochtiefe von etwa 76 m (249 ft) in den Kontakt 0,010 SI ein. ROW26-03 wird mit -60° nach Ostsüdosten unter der Abbaustelle und den östlichen Rand des modellierten Körpers hinab gebohrt.

Abbildung 2: Rowland Main - Plan und Querschnitt A-A' durch die geplanten Bohrlöcher ROW26-01 bis -03 mit modellierter Magnetsuszeptibilität und der Bodenanomalie.

ROW26-04 ist etwa 250 m im Südwesten (RM-PAD-2) an einem historischen Einschnitt bei der Bodenprobe R079 (4.240 ppm W; 0,53 % WO3), dem höchsten Wert des Phase-2-Bodenprogramms, angesetzt (Abbildung 3). Das Bohrloch wird mit -55° nach Ostsüdosten hangaufwärts von der Probe gebohrt, um deren Festgesteinsquelle zu erproben und gleichzeitig eine hangabwärts gerichtete Bodenbewegung zu berücksichtigen.

Abbildung 3: Rowland Main - Plan und Querschnitt B-B' durch das geplante Bohrloch ROW26-04 unterhalb der Bodenprobe R079.

Northern Zone B

Bei Northern Zone B liegt die Bodenanomalie über einem größeren modellierten Magnetkörper, dessen oberer Rand in etwa 165 bis 210 m unterhalb der Oberfläche modelliert ist. ROW26-06 ist auf einer flachen Strosse innerhalb der historischen Schacht- und Erzschütten-Grubenbaue (NZB-PAD-1) angesetzt und wird mit -55° nach Ostnordosten unter den Schächten und der Bodenprobe R188 (228 ppm W) in dem Bereich gebohrt, in dem Splitterproben 0,35 % bis 1,22 % WO3 ergaben, wobei es den äußeren (0,005 SI) Rand des modellierten Körpers nahe dem Ende des Bohrlochs bei einer Bohrlochtiefe von etwa 147 m (482 ft) erreicht. ROW26-05, das mit 700 ft längste Bohrloch des Programms, ist auf dem bestehenden Weg etwa 80 m östlich (NZB-PAD-2) angesetzt und wird mit -60° nach Nordosten unterhalb der Bodenprobe R217 (136,5 ppm W) und den nach Nordosten verlaufenden Schürfgrubenbauen gebohrt. Es ist geplant, bei einer Bohrlochtiefe von etwa 159 m (522 ft) in den modellierten Kontakt 0,010 SI, das Dach des Körpers, einzudringen (Abbildung 4).

Abbildung 4: Northern Zone B - Plan und Querschnitt C-C' durch die geplanten Bohrlöcher ROW26-05 und -06

Genehmigungen und Pfad zu Bohrungen

Der Betriebsplan für das geplante Bohrprogramm wird von KC Harvey Environmental zur Einreichung beim U.S. Forest Service vorbereitet, parallel zur Rekultivierungsgenehmigung des Nevada Bureau of Mining Regulation and Reclamation. Standorte von Plattformen, Zufahrt und Bohrlochdesigns unterliegen nach wie vor Feldverifizierungen und Genehmigungen. Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald Genehmigungsmeilensteine erreicht wurden und das Bohrprogramm finalisiert ist.

Geplante Bohrlochdetails

Tabelle 2: Geplante Standorte und Ausrichtungen der Bohrkragen, Wolfram-Liegenschaft Rowland

Bohrloch-ID Ziel Plattform Easting (m) Northing (m) Höhe (m) Azimut (°) Neigung (°) Länge (ft) Länge (m) Bereich ROW26-01 Rowland Main RM-PAD-1 626.364 4.630.325 2.402 270 -50 500 152,4 A ROW26-02 Rowland Main RM-PAD-1 626.364 4.630.325 2.402 300 -70 450 137,2 A ROW26-03 Rowland Main RM-PAD-1 626.364 4.630.325 2.402 120 -60 450 137,2 A ROW26-04 Rowland Main RM-PAD-2 626.160 4.630.188 2.339 110 -55 450 137,2 B ROW26-05 Northern Zone B NZB-PAD-2 626.702 4.631.095 2.386 045 -60 700 213,4 C ROW26-06 Northern Zone B NZB-PAD-1 626.625 4.631.092 2.369 070 -55 500 152,4 C Gesamt 3.050 929,6

Die Koordinaten basieren auf NAD83 / UTM-Zone 11N; die Höhenangaben stammen aus dem 1-m-LiDAR-Datensatz "USGS 3DEP". Die geplanten Bohrlöcher sind vorläufig und können vorbehaltlich der Überprüfung vor Ort und der Genehmigung noch angepasst werden.

Technische Hinweise

In dieser Pressemitteilung werden keine neuen Analyseergebnisse veröffentlicht. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Ergebnisse von Boden-, Gesteinssplitter-, Float- und Schlitzproben wurden vom Unternehmen bereits zuvor bekannt gegeben. Die geochemischen Werte der Bodenproben spiegeln die oberflächliche Verteilung wider und sind kein Hinweis auf den Gehalt oder eine Mineralressource und sollten auch nicht als solcher interpretiert werden. Bodenanomalien werden am 90. Perzentil der routinemäßigen Phase-2-Bodenpopulation definiert (21,1 ppm W für die Untersuchung auf Rowland). Gesteinssplitterproben und Floatproben sind naturgemäß selektiv und nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung. WO3-Werte werden aus elementarem Wolfram (W) unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors von 1,2611 berechnet.

Aus den Bodenuntersuchungsergebnissen der Phase 2 wurden gerasterte Wolfram-im-Boden-Bilder erstellt, und zwar durch inverse Entfernungsgewichtung der logarithmisch transformierten Wolframwerte auf einem 5-Meter-Raster, begrenzt auf einen Umkreis von etwa 60 Metern um eine Probe. Die Raster dienen der Veranschaulichung der Wolframverteilung im Boden und sind keine Gehaltsschätzungen und sollten auch nicht als solche interpretiert werden.

Die dreidimensionale magnetische Inversion wurde von East Coast Consulting auf der Grundlage der vom Unternehmen im Jahr 2026 durchgeführten UAV-Magnetmessung erstellt und modelliert die magnetische Suszeptibilität in 25-Meter-Zellen. Die modellierten Suszeptibilitätskontakte sind Interpretationen eines nicht eindeutigen geophysikalischen Modells und keine direkten geologischen Beobachtungen; ihre Lage und Tiefe können daher von den bei Bohrungen festgestellten Werten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung angegebenen Bohrlochtiefen zu den modellierten Kontakten werden entlang des geplanten Bohrlochs vom Bohrkragen aus gemessen und sind ungefähre Angaben.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jasper Mowatt, MIMMM (Membership No. 0486653) und MAusIMM (Membership No. 3178851), einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Mowatt ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Western Star Resources Inc. gibt Beauftragung von PanAm Marketing Inc. für Investor-Awareness-Dienstleistungen bekannt

BEAUFTRAGUNG VON PANAM MARKETING INC. FÜR INVESTOR-AWARENESS-DIENSTLEISTUNGEN

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es PanAm Marketing Inc. ("PanAm") damit beauftragt hat, digitale Investor-Awareness- und Marketingdienstleistungen zu erbringen. Gemäß einer Rahmenvereinbarung über Dienstleistungen vom 30. September 2026 und einer entsprechenden Leistungsbeschreibung wird PanAm dem Unternehmen digitale Investor-Awareness-Dienstleistungen erbringen, einschließlich programmatischer digitaler Werbung, Entwicklung von Inhalten, der Erstellung von Landingpages für Werbekampagnen sowie der Koordination mit externen Verlagen und Content-Erstellern. Die Dienstleistungen werden voraussichtlich über Online-Werbenetzwerke, Finanz- und Investitionswebsites, Social-Media-Plattformen, E-Mail-Newsletter sowie Kanäle externer Herausgeber und Inhaltsersteller bereitgestellt. Die Werbeaktivität wird voraussichtlich am oder um den 15. Oktober 2026 beginnen und am oder um den 15. November 2026 enden. Nach dem Ablauf der anfänglichen Laufzeit wird das Mandat auf Monatsbasis fortgesetzt, sofern es nicht von einer der beiden Parteien unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen schriftlich gekündigt wird. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen hat sich das Unternehmen verpflichtet, PanAm eine Vergütung in Höhe von 60.000,00 CAD zu bezahlen, die im Voraus in bar als Kampagnenbudgetzuteilung zu entrichten ist. Das Budget wird für die Dienstleistungsgebühren von PanAm sowie für Kosten für externe Medien, Herausgeber, Plattformen und Inhaltsersteller verwendet, die bei der Durchführung der Kampagne anfallen. An PanAm sind keine Wertpapiere, Optionen, Warrants, Erfolgsgebühren oder andere aktienbasierte oder leistungsbasierte Vergütungen zu bezahlen. Die Vergütung von PanAm basiert weder auf dem Handelspreis, dem Handelsvolumen oder der Marktentwicklung der Wertpapiere des Unternehmens noch auf dem Abschluss einer Finanzierung. Die Kontaktdaten von PanAm lauten wie folgt: CSE POLICY 5 / 7 PANAM PanAm Marketing Inc. 5728 East Blvd., Vancouver, British Columbia, V6M 4M4, Canada, E-Mail: accounts@panam.marketing, Telefon: 780-257-4680. Nach bestem Wissen des Unternehmens besitzt weder PanAm noch einer seiner Verantwortlichen zum Datum dieser Pressemitteilung Wertpapiere des Unternehmens. PanAm und seine Verantwortlichen haben zugestimmt, ab dem Datum der Beauftragung bis 30 Tage nach Abschluss der Kampagne keine Wertpapiere des Unternehmens zu kaufen, zu verkaufen oder leerzuverkaufen. PanAm ist vom Unternehmen unabhängig. PanAm ist kein registrierter Berater oder Händler und erteilt keine Anlageberatung oder Empfehlungen für Wertpapiere. Alle im Rahmen des Auftrags erstellten Werbematerialien legen offen, dass PanAm vom Unternehmen vergütet wurde, in Übereinstimmung mit dem geltenden Wertpapierrecht, den Richtlinien der Canadian Securities Exchange und dem BC Instrument 51-519 - Promotional Activity Disclosure Requirements. Werbeinhalte basieren auf dem Offenlegungsdatensatz des Unternehmens und enthalten keine Vorhersagen, Projektionen oder Prognosen hinsichtlich des Handelspreises oder des Handelsvolumens der Wertpapiere des Unternehmens.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten konzentriert, wobei der strategische Schwerpunkt zunehmend auf Wolfram und kritischen Mineralen in den Vereinigten Staaten liegt. Das Unternehmen entwickelt ein Portfolio ehemals produzierender Wolframprojekte in Nevada und New Mexico weiter und behält gleichzeitig durch sein Konzessionsgebiet Western Star in British Columbia ein zusätzliches Explorationsengagement bei.

PANAM-Wolframmineralisierung; die Weiterentwicklung der unternehmenseigenen US-Wolframkonzessionsgebiete, einschließlich der potenziellen Erschließung von Eagle Point als US-Wolframquelle; sowie die Explorations- und Unternehmensstrategie des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die vom Management zum Datum solcher Aussagen als vernünftig erachtet werden, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausgedrückten oder implizierten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Exploration zur Entdeckung oder Abgrenzung einer Mineralressource führt, dass die geplanten Explorationsarbeiten oder Bohrungen wie geplant abgeschlossen werden oder dass eine identifizierte Mineralisierung wirtschaftlich förderbar ist.

Kontakt:

Blake Morgan

Direktor, President und CEO

mailto:blake@acvc.vc

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Bestimmte hierin enthaltene Aussagen und Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen. Insbesondere unterliegen Verweise auf Bohrziele, das geplante Bohrprogramm, dessen Konzeption, Zeitplan, Genehmigungsverfahren, Finanzierung und Durchführung, die Interpretation geophysikalischer Modelle sowie zukünftige Arbeitsprogramme oder Erwartungen hinsichtlich der Qualität oder der Ergebnisse solcher Arbeitsprogramme Risiken, die mit den Aktivitäten auf dem Grundstück, Explorationsaktivitäten im Allgemeinen, Genehmigungsverfahren, Einschränkungen und der Verfügbarkeit von Ausrüstung sowie anderen Risiken verbunden sind, die dem Unternehmen derzeit möglicherweise nicht bekannt sind. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht nach geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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