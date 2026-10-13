Wir erwarten, dass die Q3-Zahlen von AIXTRON einen weiteren Schritt in der photonikgetriebenen Ergebniserholung markieren werden: Der Auftragseingang dürfte auf EUR 220-230 Mio. steigen, der Umsatz EUR 180 Mio. erreichen und die EBIT-Marge sich auf rund 26% verbessern. Über das Quartal hinaus rückt 2027 in den Fokus: Nachhaltige Quartalsbuchungen von über EUR 200 Mio. implizieren ein jährliches Umsatzpotenzial von mindestens EUR 800 Mio., selbst ohne eine Erholung im Bereich Leistungselektronik. Während die KI-getriebene Nachfrage nach optischer Konnektivität weiterhin robust ist, dürfte die Skalierung der Lieferkette, um Aufträge in Auslieferungen umzusetzen, die zentrale operative Herausforderung darstellen. Eine Erholung bei SiC und GaN könnte ab 2028 zusätzliches Ergebnispotenzial eröffnen. Bei einem 2027E-EV/EBIT von rund 19x preist die Bewertung bereits ein deutliches Ergebniswachstum ein, wir sehen jedoch weiteres Ergebnispotenzial, das im Aktienkurs noch nicht vollständig berücksichtigt ist. Wir bekräftigen daher unsere BUY-Empfehlung und passen unsere Schätzungen an, woraus sich ein neues Kursziel von EUR 43,00 (zuvor: EUR 40,00) ergibt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se
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