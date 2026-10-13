Asiens Technologiewerte erleben einen heftigen Ausverkauf. Aktien von SoftBank, SK Hynix und Samsung brechen ein, während Zweifel am KI-Boom und neue Konkurrenz aus China die Anleger verunsichern. An den asiatischen Börsen kommt es zuletzt zu massiven Kursverlusten. Besonders hart trifft es Unternehmen aus der Halbleiterbranche und dem Bereich Künstliche Intelligenz. Der Ausverkauf an der Wall Street vom Vortag greift damit auf die asiatischen Märkte über. Die Aktie des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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