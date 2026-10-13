XRP News: Warum Milliarden in Ripple fließen, während Bitcoin-ETFs 681 Millionen verlieren

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Evernorth startet heute unter dem Ticker XRPN an der Nasdaq mit einer Treasury von 473 Millionen XRP-Token. Am selben Tag gab Standard Chartered den Start der RLUSD-Verwahrung auf dem XRP Ledger über Dubai bekannt. XRP-ETFs dehnten ihre positive Serie auf 13 Wochen in Folge aus, während Bitcoin-ETFs 681 Millionen Dollar verloren. XRP handelt am 12. Oktober bei 1,41 Dollar und zeigt weniger Schwäche als der breite Altcoin-Markt. Die kumulative Summe der XRP-Fondszuflüsse liegt bei 1,81 Milliarden Dollar. Die XRP News dieses Tages erzählen die Geschichte eines Tokens, den Institutionen auf mehreren Ebenen gleichzeitig suchen, und werfen die Frage auf, wo jenseits der großen Coins noch Einstiege offen stehen.

XRP News Oktober 2026: Nasdaq-Debüt, Milliarden-Zuflüsse und ein Token, der den Markt schlägt

Evernorth schloss seinen Merger mit Armada Acquisition Corp. II am 9. Oktober ab, und die XRPN-Aktien starten heute an der Nasdaq. Das Unternehmen hält 473 Millionen XRP sowie 300 Millionen Dollar in Barmitteln, wie CryptoPotato berichtete. Ripple, SBI Group, Kraken und Pantera Capital steuerten mehr als eine Milliarde Dollar bei. Evernorth beschreibt sich als aktiv verwaltete XRP-Treasury, die das Ökosystem stützen will.

Standard Chartered startete am 12. Oktober die RLUSD-Verwahrung auf dem XRP Ledger, wie crypto.news meldete. RLUSD soll als Trading-Sicherheit bei LMAX Group nutzbar werden, ohne dass Token das Bankkonto verlassen müssen. XRP-ETFs zogen letzte Woche 11,3 Millionen Dollar an, die kumulative Summe liegt bei 1,81 Milliarden Dollar. Im selben Zeitraum verloren Bitcoin-ETFs 681 Millionen Dollar.

XRP verlor am 12. Oktober nur ein bis zwei Prozent, während Altcoins fünf bis zwölf Prozent abgaben. Der Kurs notiert bei 1,41 Dollar mit Widerstand bei 1,46 und Unterstützung bei 1,40 Dollar. Die institutionelle Nachfrage wächst auf mehreren Ebenen, doch bei einem Token dieser Größe bewegen sich die Zugewinne im einstelligen Bereich. Wer bei XRP vor dem ersten ETF einstieg, machte das Vielfache, aber dieses Fenster ist geschlossen.

Pepeto: Der Presale mit laufender Börse und gebührenfreier Bridge

Evernorth bringt 473 Millionen XRP an die Nasdaq, doch der Token bewegt sich bei 1,41 Dollar kaum. Die großen Gewinne bei XRP machten die Anleger, die vor der ersten Listung einstiegen. Genau dieses Fenster steht bei Pepeto noch offen.

Das Projekt betreibt eine laufende Börse namens PepetoSwap, die bei jedem Trade null Gebühren verlangt. Wer auf Uniswap Token im Wert von 1.000 Dollar tauscht, zahlt dafür rund 3 Dollar an Gebühren. Auf PepetoSwap kostet derselbe Trade nichts. Dieser Gebührenunterschied summiert sich mit jedem Handel und gibt dem Nutzer einen dauerhaften Kostenvorteil gegenüber etablierten Plattformen. Die Plattform verarbeitet ein tägliches Handelsvolumen von 50 Millionen Dollar und nimmt dem Trader keinen Cent ab.

Eine Cross-Chain-Bridge läuft bereits und transportiert Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter einer Minute ohne Brückengebühr. Andere Bridges kosten zwischen 15 und 50 Dollar pro Transfer und können Mittel für Stunden einfrieren. Vor dem Presale-Start hat SolidProof eine vollständige Prüfung aller Verträge durchgeführt und verifiziert, was Käufern Vertrauen in die technische Sicherheit des gesamten Projekts gibt. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam, und der Mitgründer hat den ersten Pepe-Coin aufgebaut.

Käufer haben mehr als 10,38 Millionen Dollar in den Presale eingezahlt, bei einem Tokenpreis von 0,000000188 Dollar. Dieser Einstiegspreis dürfte der niedrigste sein, den das Projekt anbieten wird, denn mit jeder Phase steigt der Boden. Analysten sehen ein Vielfaches des aktuellen Kurses als realistisch, und das bevorstehende Listing dürfte aus diesem Ziel eine gehandelte Zahl machen. Zwischen dem niedrigen Presale-Preis und einem Börsenlisting entsteht ein Renditepotenzial, das in vergangenen Zyklen die größten Gewinne erzeugt hat. Wer dieses Potenzial nutzen will, findet den aktuellen Einstieg auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Die XRP News zeigen, dass großes Geld den Kryptomarkt betritt, von der Nasdaq bis zu Standard Chartered. Doch wer bei der letzten XRP-Rallye früh einstieg, machte die Gewinne, die heutige Käufer nur noch ansehen können. Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen in den Pepeto-Presale, während der Markt noch mit Unsicherheit kämpfte. Jede neue Phase kostet mehr als die vorherige, der Boden steigt mit jedem Schritt. Der aktuelle Presale-Preis ist die Grundlage für das Renditepotenzial, und die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, den die nächste Phase bereits verteuern wird.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die wichtigsten XRP News vom 12. Oktober 2026?

Evernorth startet an der Nasdaq mit 473 Millionen XRP, Standard Chartered bietet RLUSD-Verwahrung auf dem XRP Ledger an, und XRP-ETFs verzeichneten 13 Wochen in Folge Zuflüsse bei einem Kurs von 1,41 Dollar.

Wie finden Trader sichere Einstiege in diesem Zyklus?

Pepeto betreibt einen Scanner, der jeden Vertrag prüft, bevor ein Swap ausgeführt wird. Jede neue Presale-Phase kostet mehr, der aktuelle Einstieg über die offizielle Pepeto-Website ist der günstigste im Angebot.