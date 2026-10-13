Bei der pferdewetten.de AG rückt die Bilanz erneut in den Mittelpunkt. Im Zusammenhang mit einem laufenden Bilanzkontrollverfahren der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat der Vorstand beschlossen, den bereits festgestellten Jahresabschluss 2024 zu ändern und neu aufzustellen. Im Fokus stehen Ausleihungen und Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Die möglichen Auswirkungen auf Eigenkapital und Jahresergebnis sind derzeit noch nicht bezifferbar. Für Anleger ist die Entwicklung von besonderer Bedeutung. Schließlich geht es um Bilanzpositionen in erheblicher Größenordnung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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