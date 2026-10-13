Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen von Bundesanleihen stiegen in der vergangenen Woche leicht und über die gesamte Kurve, so die DekaBank. Da die Swapsätze bis zehn Jahre nahezu unverändert geblieben seien, hätten Bunds am kurzen Ende gegenüber Swaps an Boden verloren. Im Fokus habe jedoch der Markt für französische Staatsanleihen (OATs) gestanden: Nach dem Sparvorschlag von Marine Le Pen, die als aussichtsreiche Kandidatin für die französische Präsidentschaft gelte, habe sich der OAT-Aufschlag bis Dienstag auf 127 Basispunkte (Bp) eingeengt, mangels Substanz der Sparpläne seien die Renditen am Mittwoch aber wieder angestiegen. Französische und italienische Staatsanleihen hätten Kursgewinne nach dem heftigen Ausverkauf der Vorwoche verbucht. (Märkte im Fokus vom 12.10.2026) (13.10.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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