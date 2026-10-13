Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während der deutsche Leitindex DAX in der vergangenen Woche leichte Kursverluste verbuchte, erreichten die wichtigsten US-Indices wie der S&P 500 und der NASDAQ Composite kurzzeitig neue Höchststände, so die DekaBank. Getrieben worden sei dieser Anstieg vor allem von den Tech-Konzernen wie NVIDIA und Meta Platforms, was die Frage aufwerfe, wie nachhaltig der Anstieg sei. Denn die Kluft zwischen Tech-Werten und dem übrigen Markt habe sich in den vergangenen Wochen wieder ausgeweitet. Derweil seien in Europa neue langjährige Höchstwerte bei den Renditen erreicht worden: Die Rendite französischer Staatsanleihen (OATs) mit einer Laufzeit von zehn Jahren sei mit fast 5% auf den höchsten Wert seit Juli 2002 gestiegen. Dies sei vor dem Hintergrund wachsender Zweifel daran geschehen, ob Frankreich seine Staatsfinanzen noch im Griff habe. Entsprechend hätten die Risikoaufschläge französischer Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen vergangene Woche so hohe Niveaus erreicht wie seit der europäischen Staatsschuldenkrise 2011 nicht mehr. ...

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