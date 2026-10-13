Penzberg (ots) -Der Ausbildungskompass unterstützt den Übergang von der Schule in die Ausbildung -mit Orientierung, praktischen Erfahrungen und gezielter Begleitung.Die im September 2026 veröffentlichte PISA-Studie 2025 zeigt zwei Herausforderungen, die miteinander verknüpft sind: Rund ein Drittel der 15-Jährigen erreicht in Mathematik und Lesen nicht das Mindestniveau (https://www.zib.education/fileadmin/Dokumente/PISA/PISA_2025/PISA2025-Zusammenfassung.pdf) - gleichzeitig fehlt jedem zweiten ein berufliches Ziel (https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Ausbildungsperspektiven2026.pdf). Viele Jugendliche stehen kurz vor dem Ausbildungsstart und brauchen Grundkompetenzen sowie eine Vorstellung davon, wofür sie diese einsetzen können."Wer ein berufliches Ziel vor Augen hat, entwickelt automatisch Motivation zum Lernen und gewinnt zeitgleich auch mentale Stärke. Berufsorientierung ersetzt keine schulische Förderung, ergänzt sie aber durch persönliche Ziele und praktische Erfahrungen", sagt Monika Uhl, Geschäftsführerin des Ausbildungskompass. "Eltern, Lehrkräfte und Betriebe können Jugendlichen helfen, ihre Stärken zu entdecken, Berufe kennenzulernen und ihre Erfahrungen zu reflektieren."Gemeinsam zum beruflichen Ziel mit dem AusbildungskompassDer Ausbildungskompass (https://www.presseportal.de/pm/182071/6222732) bündelt alle für die Berufsorientierung notwendigen Informationen, Werkzeuge und Akteure in einem Portal: Schülerinnen und Schüler machen einen Stärken-Test (https://www.ausbildungskompass.de/berufecheck/staerke-test) zur ersten Orientierung. Im LehrkräfteCockpit (https://www.presseportal.de/pm/182071/6315666) können Lehrkräfte die Fortschritte der Klasse auf dem Weg in die Ausbildung sichten und individuell unterstützen. Eltern (https://www.ausbildungskompass.de/praktikumskompass-fuer-eltern) erhalten Orientierung für Gespräche über die berufliche Zukunft ihrer Kinder. Unternehmen (https://ausbildungskompass.mstrpages.com/stellenanzeige-buchen) können nach einem Praktikum (https://www.presseportal.de/pm/182071/6229311) mit Jugendlichen in Kontakt bleiben und durch erste Einblicke eine konkrete Beschäftigungsperspektive eröffnen."Unsere Wirtschaft braucht junge Talente und unsere Jugendlichen brauchen gerade jetzt mehr positiven Zuspruch denn je. Wenn wir ihnen Mut machen und Chancen aufzeigen, investieren wir zugleich in die Zukunft unseres Landes", betont Uhl.Über den Ausbildungskompass:Der Ausbildungskompass ist eine Online-Plattform zur Berufsorientierung und Nachwuchsgewinnung. Für sein digitales Gesamtkonzept wurde der Ausbildungskompass 2026 mit dem Prädikat "Exzellent" des Best of Technology Award ausgezeichnet.Pressekontakt:Ausbildungskompass Monika Uhl GmbHGrube 2182377 Penzberghttps://www.ausbildungskompass.deE-Mail: service@ausbildungskompass.deOriginal-Content von: Ausbildungskompass, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182071/6370075