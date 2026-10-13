Berlin (ots) -Die APOTHEKENTOUR powered by APOTHEKE ADHOC und PTA IN LOVE stellt die Weichen für 2027: Erstmals startet die Tour bereits Mitte Februar.. Den Auftakt macht am 13. und 14. Februar Hamburg - der Standort, der 2026 das besucherstärkste Tourwochenende verzeichnete. Insgesamt stehen zwölf Stationen auf dem vorläufigen Tourplan, darunter mit Heilbronn, Kassel, Freiburg und Dresden gleich vier neue Städte.Doch 2027 geht es um mehr als neue Locations auf der Tourkarte. Die APOTHEKENTOUR entwickelt auch das Erlebnis vor Ort konsequent weiter. Neue Locations, neue Aktivierungen, namhafte Speaker:innen und erstmals exklusive Relax-Zonen sollen den Tourbesuch noch stärker zu einem Erlebnis machen. Dazu kommen besondere Formate und Aktionen rund um einzelne Standorte. Das Ziel: Erstbesucher:innen sollen die APOTHEKENTOUR für sich entdecken, während erfahrene Tour-Fans auch im sechsten Jahr immer wieder überrascht werden.Auch etablierte Standorte bekommen dafür ein Upgrade: In Hannover und Berlin zieht die Tour in neue Locations, in München wächst die Veranstaltungsfläche um zusätzliche 1.000 Quadratmeter. Damit entsteht noch mehr Raum für wertschätzende Begegnungen, Austausch und neue Ideen. "Wir wollen die APOTHEKENTOUR jedes Jahr weiterentwickeln, um das Besondere zu unterstreichen, was sie für unsere Gäste und Partner ausmacht", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH. "Deshalb starten wir 2027 nicht nur früher, sondern erschließen mit vier neuen Städten zusätzliche Regionen und setzen gleichzeitig an etablierten Standorten neue Akzente. Dass viele unserer Partner aus 2026 bereits wieder dabei sind und gleichzeitig neue Unternehmen hinzukommen, bestätigt uns in diesem Weg."Wie unterschiedlich diese Akzente aussehen können, zeigt bereits der Tourplan: In Kassel trifft die APOTHEKENTOUR wenige Tage nach dem Start der documenta 16 auf eine Stadt im kulturellen Ausnahmezustand; rund um das Tourwochenende ist dort ein zusätzliches Format geplant. Den Schlusspunkt setzt die APOTHEKENTOUR am 30. und 31. Oktober 2027 im ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin. Die außergewöhnliche Location bildet den Rahmen für das große Tourfinale.Die vorläufigen Termine der APOTHEKENTOUR 2027:13./14. Februar: Hamburg, CCH27./28. Februar: Duisburg, Kraftzentrale6./7. März: München, Eisbach Studios3./4. April: Rostock, Hansemesse17./18. April: Heilbronn, Intersport Arena22./23. Mai: Köln, Messe5./6. Juni: Mainz, Halle 4519./20. Juni: Kassel, Messe18./19. September: Freiburg, Messe16./17. Oktober: Hannover, Eilenriedehalle23./24. Oktober: Dresden, Messe30./31. Oktober: Berlin, Flughafen TempelhofWährend die Planungen für 2027 bereits auf Hochtouren laufen, geht die laufende Tour in ihre finale Phase. Das kommende Tourwochenende in der Messe Stuttgart ist mit 3.500 angemeldeten Apotheker:innen, PTA und PKA ausgebucht. Gemeinsam mit Karlsruhe werden für die beiden letzten Stopps im Oktober weit mehr als 5.000 Besucher:innen erwartet.Die APOTHEKENTOUR bringt Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken mit Unternehmen und Marken aus dem Gesundheitsmarkt zusammen. Im Mittelpunkt stehen Fachwissen, persönliche Begegnungen und der direkte Dialog in einem Eventformat, das sich seit dem Start 2022 kontinuierlich weiterentwickelt hat.Apotheker:innen, PTA und PKA aus Vor-Ort-Apotheken haben exklusiv die Möglichkeit, sich kostenfrei auf apothekentour.de anzumelden. Die Ticketanzahl pro Standort ist begrenzt.Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/) produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcare-Branche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:PressekontaktELPATO Medien GmbH / APOTHEKENTOURConstantin ArensFranz-Ehrlich-Straße 1212489 Berlinpresse@elpato.deOriginal-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162063/6370071