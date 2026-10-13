FYB206 von Formycon ist das erste Keytruda-Biosimilar, dessen Zulassungsantrag nach öffentlich verfügbaren Informationen von der FDA zur Prüfung angenommen wurde. Damit ist ein bedeutender regulatorischer Meilenstein erreicht, welcher zudem eine Zahlung des US-Partners Zydus auslöst. Der Erfolg stärkt Formycons First-Mover-Position und schafft mehr Visibilität hinsichtlich der Guidance für das Geschäftsjahr 2026. Unsicherheit besteht jedoch weiterhin bei der für das zweite Halbjahr erwarteten Anlaufs von FYB202, die ein zentraler Unsicherheitsfaktor bleibt. Über den kurzfristigen finanziellen Effekt hinaus bleibt FYB206 der wichtigste Pipeline-Wert von Formycon und ein maßgeblicher Treiber für künftiges Wachstum. Wir bekräftigen unser BUY-Rating und unser Kursziel von EUR 38,00. Weitere Einblicke in die FYB206-Opportunität von Formycon erhalten Sie in unserem virtuellen Roundtable mit CEO Stefan Glombitza und CFO Enno Spillner am 21. Oktober. Anmeldung: https://research-hub.de/events/registration/2026-10-21-10-00/FYB-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/formycon-ag
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