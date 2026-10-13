Die Siemens Energy-Aktie tut sich weiterhin schwer. Seit Ende April befindet sich der Kurs in einem Abwärtstrend und hat gegenüber dem damaligen Hoch knapp -24% eingebüßt. Damit befindet sich der Titel nach allgemeiner Auffassung bereits in einem neuen Bärenmarkt. Bietet die aktuelle Schwächephase eine gute Einstiegsgelegenheit oder müssen sich Anleger auf weitere Korrekturen einstellen? Aktienrückkauf und Abspaltungsfantasie Trotz der Kursschwäche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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