Die LVMH-Aktie gibt am Dienstag um 1,8% nach und setzt damit eine Talfahrt fort, die den Kurs seit Jahresbeginn beinahe halbiert hat. Mit den Quartalszahlen hat der französische Luxuskonzern den gesamten europäischen Luxussektor mit nach unten gezogen. Damit stellt sich die Frage: Ist die Schwäche bei LVMH ein Einstiegssignal oder erst der Anfang einer längeren Durststrecke? Quartalszahlen enttäuschen erneut LVMH hat die Erwartungen des Marktes verfehlt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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