Frankfurt am Main (ots) -Der Rowenta X-Force Flex 16.60 erhält im aktuellen Stiftung-Warentest-Test die Gesamtnote 2,3 und erzielt bei Tierhaaren auf Teppichboden sowie Fasern auf Teppich jeweils ein "sehr gut". Damit ist er bereits das dritte Rowenta X-Force Flex Modell innerhalb von zwei Jahren mit dem Qualitätsurteil "GUT".Haare im Flur, Krümel unter dem Esstisch oder Tierhaare auf dem Sofa: Je nach Alltagssituation ist mal eine schnelle Reinigung zwischendurch, mal ein gründlicher Hausputz gefragt. Die X-Force Flex Akku-Staubsauger von Rowenta sind für beides ausgelegt. Dass diese Modellserie auch in unabhängigen Tests überzeugt, zeigt aktuell der X-Force Flex 16.60: Mit dem Qualitätsurteil "GUT" setzt er die Reihe positiver Stiftung-Warentest-Ergebnisse der Modellserie fort.Tierhaare und Fasern sind kein Problem für den Rowenta X-Force Flex 16.60Im aktuellen Staubsaugertest von Stiftung Warentest erhält das neue Rowenta Modell das Qualitätsurteil "GUT (2,3)". Besonders bei typischen Herausforderungen im Haushalt zeigt das Premium-Modell seine Stärken: Sowohl Tierhaare als auch Fasern auf dem Teppichboden nimmt der Akku-Staubsauger jeweils "sehr gut" auf. Auch die Reinigung von Ecken und Kanten sowie die Haltbarkeit bewertet Stiftung Warentest jeweils mit "sehr gut".In den vergangenen zwei Jahren wurden zwei weitere Modelle der X-Force Flex Serie von Stiftung Warentest mit "GUT" bewertet. Der X-Force Flex 14.80 erhielt die Gesamtnote 2,3. Bei der Aufnahme von Fasern auf Teppichen und Polstern sowie bei Tierhaaren wurde er jeweils mit "sehr gut" bewertet. Zuvor hatte der X-Force Flex 13.60 Allergy in der Ausgabe 02/2025 das Qualitätsurteil "GUT (2,5)" erhalten.Was die Testergebnisse für Haushalte mit Haustieren bedeutenTierhaare und Fasern setzen sich schnell in Teppichen und Polstern fest und sind oft hartnäckiger als lose Verschmutzungen auf Hartböden. Dass mehrere X-Force Flex Modelle gerade in diesen Prüfkategorien überzeugen, macht die Testergebnisse besonders relevant für Haushalte mit Hund oder Katze.Der Rowenta X-Force Flex 16.60Mit bis zu 315 Air Watt Saugkraft entfernt der X-Force Flex 16.60 auch hartnäckigen Schmutz, während bis zu zwei Stunden Akkulaufzeit im ECO-Modus genügend Ausdauer für mehrere Räume bieten. Das flexible Saugrohr erleichtert die Reinigung unter Sofas oder Betten, das Anti-Verhedder-System reduziert das Festsetzen von Haaren im Saugkopf. Auch über die Nutzung hinaus setzt Rowenta auf Langlebigkeit: Sollte eine Reparatur notwendig werden, ist der X-Force Flex 16.60 im Rahmen des Rowenta-Reparierbarkeitsversprechens bis zu 15 Jahre reparierbar. Weitere Informationen zu den Akku-Staubsaugern und den verfügbaren X-Force Flex Modellen finden Verbraucherinnen und Verbraucher im Rowenta Onlineshop (https://www.rowenta.de/Staubsauger-&-Reinigungsger%C3%A4te/Akku-Staubsauger/c/akku-staubsauger).Über RowentaSeit 1909 begeistert die Traditionsmarke Rowenta, eine Marke der Groupe SEB, anspruchsvolle Verbraucher mit Küchen- und Haushaltsgeräten, die durch Leistung und Design überzeugen. Ob Bügeleisen, Staubsauger, Saugroboter oder Luftreiniger: höchste Effizienz und maximaler Bedienkomfort stehen bei den Produkten immer an erster Stelle. Rowenta entwickelt Hochleistungstechnologie, die den Alltag von anspruchsvollen Menschen dank perfekter Ergebnisse einfacher und schöner macht. Dabei vereinen die Produkte Hightech mit dem höchstmöglichen Komfort. Mehr Informationen über Rowenta unter https://www.rowenta.de/ sowie auf Facebook unter @RowentaDACH (https://www.facebook.com/RowentaDACH/) und Instagram unter rowenta_dach.Pressekontakt:PressekontaktEdelman GmbHPatricia MohrGERgroupeSEB@edelman.comOriginal-Content von: Rowenta, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183616/6370121