Speicher-Schock | Micron: Aktienrückkauf | LVMH: China-Problem | Schaeffler: Abschreibungen
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|12:14
|LVMH: Luxusmarkt unter Druck, Analysten setzen auf Erholung trotz Einbruch in China
|LVMH kämpft mit einem unerwarteten Umsatzrückgang im Mode- und Lederwarensegment, ausgelöst durch einen Boykott in China und die schwächelnde Nachfrage nach Luxusgütern. Trotz Lichtblicken in den USA...
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|12:10
|LVMH-Aktie: Am 6-Jahrestief auf den Rebound setzen?
|Die LVMH-Aktie trieb Anlegern in den letzten Jahren die Tränen in die Augen. Der Kurs des französischen Luxusgüterkonzerns sackte am gestrigen Montag auf den tiefsten Stand seit sechs Jahren ab. Können...
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|12:09
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für LVMH auf 510 Euro - 'Buy'
| ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 525 auf 510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schwäche sei erwartet worden, schrieb Zuzanna...
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|12:06
|DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LVMH auf 'Buy'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe...
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|12:06
|UBS stuft LVMH auf 'Buy'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 525 auf 510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schwäche sei erwartet worden, schrieb Zuzanna...
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|11:54
|Micron's Monster Rally Faces Reality Check: China, Bearish Bets and AI Jitters
|11:54
|Speicher-Schock | Micron: Aktienrückkauf | LVMH: China-Problem | Schaeffler: Abschreibungen
|Speicher-Schock | Micron: Aktienrückkauf | LVMH: China-Problem | Schaeffler: Abschreibunge
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|11:27
|Micron stock sinks deeper into bear territory even as its revenue and profits surge
|11:00
|Micron slips below $1K for first time since September
|10:58
|Micron Technology-Aktie unter Druck: Streikdrohung und neue Konkurrenz belasten
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|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Speicher-Schock | Micron: Aktienrückkauf | LVMH: China-Problem | Schaeffler: Abschreibungen
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|11:42
|JPMORGAN stuft Schaeffler auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Schaeffler nach überraschend vorgelegten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der entscheidende Punkt im Zahlenwerk sei...
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|11:35
|AKTIE IM FOKUS: Schaeffler auf Zwölfmonatstief nach Quartalszahlen
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger haben Schaeffler nach enttäuschenden Quartalszahlen am Dienstag abgestraft. Die Aktie des Auto- und Industriezulieferers fiel im freundlichen Gesamtmarkt am Vormittag...
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|11:20
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Schaeffler nach Quartalszahlen auf 'Neutral'
| NEW YORK (dpa-AFX) - JPMorgan hat Schaeffler nach überraschend vorgelegten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der entscheidende Punkt im Zahlenwerk sei eine einmalige...
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|11:15
|Schaeffler: 240 Millionen Euro Sonderbelastungen in E-Mobility
|Schaeffler hat für die ersten 9 Monate vorläufigen Zahlen zufolge 2026 einen Umsatzrückgang von 17,7 Milliarden auf 17,5 Milliarden Euro gemeldet. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 4,2...
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|Unternehmen / Aktien
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|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
|378,75
|+1,00 %
|MICRON TECHNOLOGY INC
|857,70
|-3,39 %
|SCHAEFFLER AG
|5,840
|-1,85 %