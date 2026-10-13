FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe selbst die relativ niedrigen Erwartungen der Investoren verfehlt, schrieb Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sollte zu weiter sinkenden Konsensschätzungen für das zweite Halbjahr und 2027 führen. So verzögere der Druck im China-Geschäft eine Geschäftserholung./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:52 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000121014
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:52 / CET
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