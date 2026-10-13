Bei der Aktie der Deutschen Telekom macht sich die zunehmende Verunsicherung der Anleger bemerkbar. Seit ihrem Hoch Mitte September bei knapp 29 € hat der Kurs deutlich nachgegeben. Am Dienstag notiert das Papier bei rund 25,50 €. Damit stellt sich die Frage, ob der jüngste Rückgang fundamental gerechtfertigt ist oder sich für Anleger inzwischen eine Einstiegschance bietet. SpaceX sorgt für Verunsicherung Als ein wesentlicher Belastungsfaktor für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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