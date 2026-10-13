Ethereum News: Foundation schickt $11 Millionen an Kraken, doch ein Wal setzt $36 Millionen dagegen

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Die Ethereum Foundation verkaufte am 12. Oktober ETH im Wert von 11 Millionen Dollar über Kraken. Am selben Tag kaufte ein Bitcoin-Wal Ether für 36 Millionen Dollar. Zwei gegensätzliche Signale an einem Tag. ETH handelt am Montag bei rund 2.562 Dollar, ein Plus von 2,36 Prozent in 24 Stunden, aber auf der Wochensicht bleibt ein Minus von 5,17 Prozent. Citigroup hat das Zwölf-Monats-Kursziel gerade auf 3.028 Dollar angehoben. Dieser Artikel ordnet die wichtigsten Ethereum News ein und zeigt, welcher frühe Einstieg Anleger gerade auf den Schirm holen.

Was steckt hinter den widersprüchlichen Ethereum News dieser Woche?

Zwei Wallets, die direkt mit der Ethereum Foundation verknüpft sind, schickten am 12. Oktober 4.393 ETH an Kraken, berichtet U.Today. Im Laufe der vergangenen zehn Jahre flossen insgesamt 49.751 ETH von diesen Adressen an Börsen, zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von nur 658 Dollar. Die Foundation nutzt regelmäßig lokale Erholungsphasen, um Mittel für die weitere Entwicklung freizusetzen.

Parallel dazu verzeichneten US-Spot-Ethereum-ETFs neun aufeinanderfolgende Sitzungen mit Abflüssen von insgesamt rund 697 Millionen Dollar, der größte wöchentliche Abfluss seit Januar, berichtet TradingKey. Trotzdem trieben institutionelle Käufe bei Kursrückgängen und Short-Eindeckungen den Kurs am Montag wieder nach oben. ETH fand bei 2.495 Dollar den Boden, nur 93 Cent über der kritischen Unterstützung, und federte von dort auf 2.562 Dollar zurück. Das zeigt, dass trotz der Abflüsse frisches Kapital bereitsteht, sobald der Kurs günstige Niveaus erreicht.

Citigroup hob ihr Zwölf-Monats-Kursziel auf 3.028 Dollar an, was einen möglichen Anstieg von rund 18 Prozent vom aktuellen Niveau bedeuten würde. Ein Bitcoin-Wal setzte gleichzeitig 36 Millionen Dollar auf ETH, was zeigt, dass große Marktteilnehmer die aktuelle Schwäche als Einstiegschance bewerten. Die Widerstandszone liegt zwischen 2.715 und 2.900 Dollar, und ein Durchbruch könnte den Weg für einen Test der 3.000-Dollar-Marke ebnen. Bei einer Marktkapitalisierung von 312 Milliarden Dollar braucht ETH allerdings gewaltige Summen für deutliche Sprünge nach oben.

Warum rückt Pepeto gerade bei ETH-Tradern in den Fokus?

Die Foundation verkauft nach zehn Jahren Wachstum, doch neue Großkäufer steigen genau jetzt ein. Dieselbe Logik, die einen Wal bei 2.500 Dollar kaufen lässt, treibt andere Käufer noch einen Schritt weiter, nämlich an den frühesten Punkt eines neuen Projekts, bevor der breite Markt es entdeckt.

Pepeto steht genau an diesem Anfang, mit einem Presale-Preis von $0,000000188 und über 10,38 Millionen Dollar an eingesammeltem Kapital. Die Anziehungskraft geht weit über den niedrigen Preis hinaus. Pepeto betreibt bereits eine funktionierende Börse namens PepetoSwap. Die Plattform verdient ihren Platz in steigenden und fallenden Märkten, weil sie eine Kostenart senkt, die jeder Händler bei jedem einzelnen Trade sonst bezahlt.

Auf Uniswap kostet ein Swap von 1.000 Dollar drei Dollar Gebühren. Auf PepetoSwap liegt die Swap-Gebühr bei 0,00 Prozent, sodass nur die Netzwerk-Gasgebühr anfällt. Wer 200 Swaps à 5.000 Dollar durchführt, zahlt auf Uniswap insgesamt 3.000 Dollar an Gebühren, auf PepetoSwap nichts davon. Jeder Swap wird vorher automatisch gescannt, und ein Trade mit einem Token, der kritische Risiken aufweist, wird standardmäßig gesperrt. Diese Sicherheitsfunktion schützt Nutzer vor betrügerischen Tokens, bevor der Kauf überhaupt abgeschlossen wird.

Das alles läuft über Wallets, die Nutzer bereits verwenden, wie MetaMask oder Trust Wallet. Funktionierende Tools und ein niedriger Einstiegspreis geben Pepeto eine breite Anziehungskraft bei Anlegern, die Kurspotenzial vor einer Börsenlistung suchen. Wer gesehen hat, wie ETH von 1.510 Dollar aus um 80 Prozent zulegte, weiß, dass die frühen Käufer am meisten gewonnen haben. Pepeto bietet genau diesen frühen Einstieg, der heute noch offen ist, und der Presale füllt sich mit jeder Phase schneller.

Fazit

Die Ethereum News zeigen Gründer, die verkaufen, und Wale, die gleichzeitig kaufen. ETH ist ein 312-Milliarden-Dollar-Coin, und wer hier auf einen Verdoppler wartet, braucht Geduld. Wer bei ETH reich wurde, machte genau einen Schritt, den Kauf bei $0,311 im Presale 2014. Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, eine gebührenfreie Börse läuft bereits, und eine Listung rückt näher. Die gleiche Art von frühem Einstieg ist jetzt auf der offiziellen Pepeto-Website geöffnet. Jede neue Phase kostet mehr, und wer heute wartet, zahlt morgen einen höheren Preis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie reagiert der Ethereum-Kurs auf die Foundation-Verkäufe?

ETH steht trotz der Foundation-Verkäufe und 697 Millionen Dollar an ETF-Abflüssen bei 2.562 Dollar. Citigroup sieht 3.028 Dollar als Zwölf-Monats-Ziel, ein mögliches Plus von 18 Prozent.

Welche Tools betreibt Pepeto, die einen frühen Kauf interessant machen?

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Börse, die bereits vor jeder Listung live läuft. Der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.