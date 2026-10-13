Nach einem historischen Ausverkauf bei US-Anleihen zeichnet sich am Anleihenmarkt eine mögliche Trendwende ab. Die Renditen zehn- und 30-jähriger US-Staatsanleihen sind von ihren Mehrjahrzehntehochs deutlich zurückgekommen. Starke Nachfrage bei Anleiheauktionen und neue Kaufempfehlungen großer Wall-Street-Banken nähren die Hoffnung, dass der Renditeschock seinen Höhepunkt überschritten hat. Doch die entscheidende Frage bleibt, ob die Entspannung von Dauer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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