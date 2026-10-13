Hamburg, 13.10.2026 (ots) -Das Nutrition-Start-up ahead bringt den internationalen Ube-Trend in den deutschen Snackmarkt und präsentiert vier neue Produkte ohne zugesetzten Zucker. Die Range umfasst zwei Whey-Protein-Pulver und zwei Wafer-Riegel in Ube-inspirierten Geschmacksrichtungen und ist ab dem 13. Oktober auf ahead-nutrition.com erhältlich. Unter dem Motto "Nicht nur überleben, sondern UBErleben." will ahead Farbe und Geschmack in die Herbstzeit bringen.Leckere Snack Momente für die unbeliebteste Jahreszeit der DeutschenWenn sich der Sommer langsam dem Ende zuneigt, fallen viele Deutsche in ein Tief und trauern den warmen Tagen hinterher. In einer repräsentativen Befragung bezeichnete knapp ein Viertel der Deutschen den Herbst als unbeliebteste Jahreszeit. Als Gründe wurden unter anderem Grau, Nässe, Matsch und einsetzende Kälte genannt**. Unter dem Motto "Nicht nur überleben, sondern UBErleben." bringt ahead Freude in den grauen Alltag, denn auch wenn nicht alles nach Plan läuft, darf wenigstens die Snackpause stimmen. Vor allem gemeinsame Auszeiten gewinnen an Bedeutung. Für 63 Prozent der Deutschen zählt gemeinsames Kaffeetrinken zu den wichtigen sozialen Freizeitaktivitäten***. Genau an solche kleinen Rituale knüpfen die neuen ahead Produkte an: als Snackmoment am Schreibtisch, unterwegs oder gemeinsam mit Freunden.ahead bringt Food-Trend ins Snack-RegalInsgesamt bringt ahead gleich vier neue Produkte ohne Zuckerzusatz* mit Ube-Flavour auf den Markt und bringt damit einen internationale Food-Trend ins deutsche Snacksortiment: Die mit der philippinischen Küche verbundene Yamswurzel ist international als Café- und Social-Media-Phänomen bekannt und etabliert sich als Superfood-Trend in Deutschland.Die vier neue Produkte im Überblick:- Whey Protein Powder "Ube Iced Latte" - 29,99 Euro- Whey Protein Powder "Ube Coconut Milk" - 29,99 Euro- Wafer Bar "Ube Strawberry Cream" - 1,74 Euro- Wafer Bar "Ube Mango Coconut" - 1,74 EuroDie Nährwerte auf einen Blick:Bis zu 22 Gramm Protein pro Portion: Die Whey Protein Powders liefern bis zu 22 g Protein pro 30-g-Portion.. Ohne zugesetzten Zucker: Alle Produkte kommen ohne zugesetzten Zucker aus*.66 Prozent weniger Zucker: Die neuen Wafer-Riegel enthalten 66 Prozent weniger Zucker als herkömmliche Waffelriegel. Bis zu 22 Gramm Protein pro Portion: Die Whey Protein Powders liefern bis zu 22 Gramm Protein pro 30-Gramm-Portion. Ohne zugesetzten Zucker: Alle Produkte kommen ohne zugesetzten Zucker aus*.Alle Produkte sind ab dem 13. Oktober auf ahead-nutrition.com erhältlich.Das Nutrition Start-Up ahead entwickelt Snacks, die genauso gut schmecken wie die Favoriten aus der Kindheit, aber deutlich besser für den Körper sind. Mit Erfolg: Allein im Jahr 2025 konnte ahead mit seinen verkauften Produkten rund 517,000 Tonnen Zucker einsparen. ahead verfolgt das Ziel, Süßigkeiten ohne Kompromisse bei Geschmack oder Nährwerten anzubieten und zu zeigen, dass bewusste Ernährung und Genuss vereinbar sind.Quellen:*Enthalten von Natur aus Zucker**SPLENDID RESEARCH, repräsentative Umfrage unter 1.024 Personen, veröffentlicht am 8. Januar 2016: Knapp ein Viertel bezeichnete den Herbst als unbeliebteste Jahreszeit.***Freizeit-Monitor 2025 der Stiftung für Zukunftsfragen. Repräsentative Befragung von rund 3.000 Erwachsenen in Deutschland, veröffentlicht am 5. August 2025. Demnach zählen 63 Prozent der Befragten gemeinsames Kaffeetrinken zu den wichtigen sozialen Freizeitaktivitäten. Zitiert nach: NDR, "Freizeit-Studie 2025: Internet bleibt Lieblingsbeschäftigung".ahead GmbHservice@ahead-nutrition.comhttps://www.ahead-nutrition.com/Original-Content von: ahead GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183617/40000206