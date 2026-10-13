Anthropic-Forscher:innen zufolge seien KI-Modelle nur wenige Monate davon entfernt, sich selbst zu replizieren. Dann könnten sie sich wie ein "digitaler Schleimpilz" auf IoT-Geräten verbreiten. Die Berichte über potenzielle Risiken durch neue, leistungsstarke KI-Modelle reißen nicht ab. Jetzt hat sich das "Frontier Red"-Team von Anthropic in einem umfangreichen Beitrag zu Wort gemeldet. Die Expert:innen berichten, dass ihre Experimente darauf hindeuten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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