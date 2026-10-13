Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der BENO Holding AG vom 13.10.2026:Der Vorstand der BENO Holding AG (ISIN DE000A11QLP3/ WKN A11QLP) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats, auf Basis des Beschlusses der Hauptversammlung vom 07.10.2025 bzw. gem. § 6 Abs. 6 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2025/I), beschlossen, eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von bis zu 674.188 neuen auf den Inhaber lautenden Aktien vorzubereiten. Der Bezugspreis beträgt EUR 6,50 je Aktie. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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