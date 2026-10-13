Hannover (www.anleihencheck.de) - Die zwischenzeitliche Schwäche der Währung der Vereinigten Staaten ist in der jüngeren Vergangenheit wieder spürbar abgeklungen, so die NORD LB.Die Marktteilnehmer am Devisenmarkt würden inzwischen mit recht deutlichen Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank rechnen. Diese Erwartungshaltung führe bereits gegenwärtig zu steigenden Kapitalmarktrenditen in den Vereinigten Staaten. Das höhere Zinsniveau mache den US-Dollar für internationale Investoren attraktiver und verleihe der amerikanischen Währung zusätzlichen Auftrieb. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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