AfW und VOTUM haben ihre Arbeitshilfen zur Geldwäscheprävention überarbeitet. Neu ist unter anderem eine Verpflichtetenanalyse. Auch die für Juli 2027 geplanten EU-Regeln werden bereits berücksichtigt. Die Unterlagen stehen Vermittlern kostenlos zur Verfügung. Die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) gehören für Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler zum regulatorischen Pflichtprogramm. Um die Umsetzung im Vermittlerbetrieb zu erleichtern, haben der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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