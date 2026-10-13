Düsseldorf (ots) -Klüh Cleaning, eine Tochtergesellschaft der Klüh-Unternehmensgruppe, übernimmt ab sofort die infrastrukturellen Leistungen am "ruhr tech kampus essen" (rtke). Diese werden im Rahmen einer fünfjährigen Arbeitsgemeinschaft (ARGE) mit SPIE erbracht. Auftraggeber ist das ruhr tech kampus essen-Management, das den Technologie- und Innovationsstandort im Essener Westen betreibt. Bei der gemeinsamen Bewirtschaftung verantwortet Klüh die infrastrukturellen Gebäudedienstleistungen, während SPIE federführend das technische Facility Management übernimmt und die ARGE leitet.Der rtke kann mit Büro-, Veranstaltungs- und Gastronomieflächen rund 6.000 Menschen Raum für Arbeit, Austausch und Innovation bieten. Der Campus umfasst insgesamt zehn Gebäude mit unterschiedlichen Nutzungsarten. Neben Büroflächen gehören dazu unter anderem Veranstaltungs- und Gastronomieflächen. Die Vielzahl unterschiedlicher Nutzungen und die damit verbundenen Anforderungen machen eine zuverlässige und gut abgestimmte Bewirtschaftung der Liegenschaft erforderlich."Der ruhr tech kampus essen ist ein anspruchsvoller Standort. Wir freuen uns, mit unseren infrastrukturellen Leistungen einen wichtigen Beitrag zum zuverlässigen Betrieb des Standortes zu leisten. Der Auftrag zeigt zugleich, wie wichtig das Zusammenspiel unterschiedlicher Facility-Management-Kompetenzen für eine leistungsfähige Gebäudebewirtschaftung ist", sagt Frank Theobald, CEO der Klüh-Unternehmensgruppe.Infrastrukturelle Services für einen vielfältig genutzten CampusMit dem Auftrag bringt Klüh seine Erfahrung im infrastrukturellen Gebäudemanagement in den Betrieb des rtke ein. Die Leistungen sind Teil einer gemeinsamen Bewirtschaftungsstruktur, in der technische und infrastrukturelle Aufgaben eng miteinander verzahnt werden. Ziel ist es, Schnittstellen zu reduzieren, Abläufe zu vereinfachen und die unterschiedlichen Leistungen abgestimmt zu steuern.Zu den verschiedenen von Klüh erbrachten Leistungen der Gebäudereinigung zählen die Unterhalts-, Sonder- und Grundreinigung sowie die Reinigung von Glasflächen und Sanitärbereichen. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch die Bereitstellung von Bedarfsartikeln, den Winterdienst, die Grün- und Graupflege, Schädlingsbekämpfung und Innenbegrünung. Rund 70 Mitarbeitende sind täglich für Klüh vor Ort im Einsatz und betreuen gemeinsam eine Fläche von mehr als 600.000 Quadratmetern sowie über 4.000 Räume.Für das laufende Tagesgeschäft setzt Klüh auf sein digitales Managementsystem EcoServ. Die Lösung verbindet Sensorik, Smart Buttons und digitale Runsheets, um Informationen zur Gebäudenutzung und zum aktuellen Leistungsbedarf in die Einsatzplanung einfließen zu lassen. Dadurch können Leistungen bedarfsgerecht gesteuert, Abläufe transparenter gestaltet und Ressourcen gezielter eingesetzt werden. Business-Intelligence-Auswertungen schaffen zudem die Grundlage für die kontinuierliche Analyse und Optimierung der Prozesse."Gerade bei einem so vielfältig genutzten Campus kommt es darauf an, die unterschiedlichen Anforderungen an den Gebäudebetrieb zusammenzuführen. Mit unserer Kompetenz im infrastrukturellen Facility Management leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu, dass die Abläufe am Standort zuverlässig funktionieren und sich die Leistungen an den Anforderungen des Kunden orientieren", sagt Daniel Carnol, Geschäftsführer Klüh Cleaning.Über Klüh:Klüh Cleaning gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 46.000 Mitarbeitenden in sechs Ländern mehr als 1,1 Mrd. Euro (2025) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/6370312