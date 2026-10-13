NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach einem Zwischenbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Der Ölkonzern habe ein operativ solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine erhöhten Ergebnisprognosen für 2026 lägen klar über den Konsensschätzungen./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0007980591
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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