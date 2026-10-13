BÖRSE AKTUELL: Tech-Crash in Asien und restriktive Zentralbanken im Schatten eines Ölschocks (13.10.2026)

In den aktuellen Börsen News zeigen sich die weltweiten Finanzmärkte unter Druck: Ein globaler Abverkauf im Halbleitersektor, Sorgen über hohe Infrastrukturkosten im KI-Bereich, eskalierende Spannungen im Nahen Osten sowie eine strikte Haltung führender Notenbanker prägen den Marktbericht Börse.

Südkoreas Kospi stürzte über Nacht um etwa 7 - ab (unter die Marke von 6.000 Punkten, verringerte die Verluste zuletzt auf 6,5 - belastet durch einen globalen Abverkauf im Halbleitersektor und Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des KI-Rallys angesichts steigender Infrastrukturkosten (ein Anstieg der Mietpreise für Rechenleistung um 60 %).

Die Spannungen im Nahen Osten eskalieren, nachdem irannische Streitkräfte 6 Handelsschiffe im Bereich der Straße von Hormuz angriffen, was Fluggesellschaften wie Etihad und Qatar Airways dazu veranlasste, Flüge nach Saudi-Arabien zu streichen. Die Notierungen für Brent-Öl halten sich um 105,4 USD pro Barrel, trotz saudi-arabischer Notfallpläne zur Erweiterung der Pipeline-Kapazitäten um 1,2 Mio. bpd.

Notenbanker verschärfen ihren Ton: Beth Hammack von der Fed sprach sich für eine weitere Straffung der Geldpolitik aus, da sich die Inflation über den Tech-Sektor hinaus ausbreitet; Megan Greene von der BoE warnte vor Verzögerungen bei Zinserhöhungen, und das RBA-Protokoll behielt nach der Zinserhöhung Australiens auf 4,60 - einen restriktiven Ton bei.

Wall Street: Wie endete der Handelstag?

Der Montag an der Wall Street brachte bei geschlossenem Treasury-Kassamarkt (Columbus Day) eine klare Sektor-Divergenz : Der Dow Jones stieg um 0,38 - (auf 51.856 Pkt.), der S&P 500 verlor 0,06 - (auf 7.807 Pkt.), und der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,71 - nach (auf 30.665 Pkt.), was den fünften Verlust-Handelstag in Folge im Halbleitersegment markiert.

Der morgendliche Futures-Handel deutet auf anhaltenden Verkaufsdruck bei Tech hin: US100 fällt um 0,75 - in Richtung 30.646 Pkt., US500 verliert 0,20 - auf rund 7.841 Pkt., während US30 um 0,20 - zulegt (rund 52.230 Pkt.) und US2000 um 0,11 - steigt (auf rund 2.815 Pkt.).

Der VIX-Volatilitätsindex steigt um 0,96 - auf rund 16,84 Pkt., was die wachsende Unsicherheit vor den Bilanzen großer Banken und wichtigen VPI-Inflationsdaten im weiteren Wochenverlauf widerspiegelt.

Top-Gewinner im S&P 500: Fair Isaac (FICO; +10,71 - Finanzen), Medtronic (MDT; +3,77 - Gesundheit), Zimmer Biomet Holdings (ZBH; +3,37 - Gesundheit), Meta Platforms (META; +3,35 - Kommunikation), Constellation Brands (STZ; +3,08 - Basiskonsumgüter), Insulet (PODD; +3,05 - Gesundheit).

Anleger rotierten Kapital deutlich in defensive Medizinsektoren und stabile Marktführer.

Top-Verlierer im S&P 500: Ciena (CIEN; -9,99 - Technologie), Lumentum Holdings (LITE; -9,83 - Technologie), Coherent (COHR; -7,88 - Technologie), Carvana (CVNA; -6,58 - Zyklischer Konsum), Bloom Energy (BE; -6,40 - Industrie), SanDisk (SNDK; -5,96 - Technologie).

Der Einbruch konzentrierte sich auf optische Infrastruktur und Speicheranbieter für Rechenzentren aus Sorge vor Energie-Engpässen und Revisionen bei den KI-Investitionen....

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