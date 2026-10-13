Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Der ehemalige Minister der Provinzregierung von Saskatchewan, Rob Norris, übernimmt die Geschäftsleitung, während MAX Power sich auf den Beginn der Fertigstellungsarbeiten vorbereitet und eine Doppelnotierung in den Vereinigten Staaten anstrebt; Ran Narayanasamy wechselt in die neu geschaffene Position des Geschäftsführers für Innovation und internationale Strategie.

Die neuen Positionen des Chief Technology Officer und des Chief Geochemist stärken das Team, das die geplanten kommerziellen Validierungsmaßnahmen des Unternehmens sowie das Projekt MAXX LEMI vorantreibt, während MAX Power seine Bemühungen um eine potenzielle groß angelegte Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff als aufstrebende neue Primärenergiequelle weiter vorantreibt.

Neues Video: Das nächste Kapitel

https://youtu.be/LUIHqS35rMg

Regina, SK - 13. Oktober 2026 - Max Power Mining Corp. ("Max Power" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich, eine umfassende Erweiterung und Neuausrichtung seiner Führungsspitze bekannt zu geben, da das Unternehmen in eine entscheidende neue Phase bei der Erschließung der weltweit ersten groß angelegten kommerziellen Fundstelle für natürlichen Wasserstoff eintritt. Der ehemalige Kabinettsminister von Saskatchewan und MAX Power-Vorstandsmitglied Rob Norris wurde mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ernannt, um die beschleunigte Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens, die Expansion auf den US-Kapitalmärkten sowie strategische Partnerschaften voranzutreiben. Die Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich MAX Power auf den Beginn entscheidender Komplettierungstests in Lawson und Bracken vorbereitet, das kommerzielle Potenzial seiner firmeneigenen, KI-gestützten Explorationsplattform "MAXX LEMI" weiter ausbaut und eine wachsende Pipeline von Naturwasserstoff-Funden auf einer Fläche von rund 2,5 Millionen genehmigten Acres in Saskatchewan vorantreibt.

Highlights

Neuer CEO: Rob Norris, ein ehemaliger Abgeordneter des Legislativrats von Saskatchewan, der in der Regierung unter Brad Wall leitende Kabinettsposten bekleidete, übernimmt das Ruder, während Ran Narayanasamy die neu geschaffene Position des Managing Director für Innovation und internationale Strategie einnimmt;

Technologische Führungsrolle: Tom Kishchuk, einer der führenden Energieexperten in Saskatchewan, wurde zum Chief Technology Officer ernannt. Er bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in technischen und geschäftlichen Führungspositionen ein, um die Kommerzialisierung von "Natural Hydrogen" und die MAXX-LEMI-Plattform voranzutreiben;

Wissenschaftliche Kompetenz: Dr. Brendan Bishop wurde zum Chefgeochemiker ernannt und stärkt damit die Fachkompetenz des Unternehmens in den Bereichen Untergrund und Isotopen, während MAX Power seine Explorationsaktivitäten in Genesis und anderen Teilen von Saskatchewan ausweitet;

Kommerzielle Validierung: Das Komplettierungsprogramm soll in der zweiten Oktoberhälfte beginnen, da MAX Power darauf abzielt, die Kommerzialisierbarkeit von Lawson zu bestätigen und an die vielversprechenden Ergebnisse der ersten Bohrung in Bracken, 325 km südwestlich von Lawson, anzuknüpfen;

Wachstumsprioritäten: Der neue CEO wird die "Months to Molecules"-Kommerzialisierungsstrategie von MAX Power für natürlichen Wasserstoff leiten, die Pläne für eine Notierung an einer US-Börse vorantreiben, den Umfang der genehmigten Landbestände und des Entdeckungspotenzials von MAX Power weiter ausbauen, strategische Explorationspartnerschaften anstreben, Gespräche mit potenziellen Endnutzern vorantreiben und einen Plan zur kommerziellen Markteinführung von MAXX LEMI umsetzen.

Neil McMillan, Vorstandsvorsitzender von MAX Power, kommentierte: "Die Geschwindigkeit, mit der sich diese Chance entwickelt, und die Richtung, in die sie mit unserer 'Months to Molecules'-Strategie steuert, sind beispiellos in meiner gesamten Karriere - und das schließt 16 Jahre bei Cameco mit ein. Wir passen uns schnell an die Entwicklungen vor Ort an, genau wie vor fast einem Jahr, als wir Ran zum CEO ernannten und er uns gekonnt durch eine entscheidende neue Phase steuerte, die mit der Entdeckung an unserer ersten Bohrstelle begann. Wir stehen nun kurz vor dem Eintritt in eine weitere neue Phase mit kurzfristigen Zielen, die sich auf die Kommerzialisierung, neue Entdeckungen, die Einführung der MAXX-LEMI-Plattform und die rasche Werterschließung weiterer Grundstückspakete außerhalb unserer insgesamt 2.000 km² großen Konzessionsgebiete Lawson und Bracken konzentrieren."

Herr McMillan schloss mit den Worten:"Darüber hinaus - und hier werden Robs Kommunikationsfähigkeiten von unschätzbarem Wert sein - prüft MAX Power im Rahmen seiner umfassenderen Kapitalmarktstrategie potenzielle Möglichkeiten für eine Doppelnotierung seiner Stammaktien an einer US-Börse, um seine Investorenbasis zu erweitern, die Handelsliquidität zu verbessern und seine Sichtbarkeit bei US-amerikanischen und Privatanlegern zu erhöhen."

Rob Norris leitet die nächste Wachstumsphase

Herr Norris trat im Juni 2025 dem Vorstand von MAX Power bei. Von 2007 bis 2016 war er Mitglied des Legislativrats von Saskatchewan (MLA) und hatte Kabinettsverantwortung unter anderem für SaskPower, Innovation, Hochschulbildung, Beschäftigung, Arbeit und Einwanderung. Seine Laufbahn umfasst Energiepolitik, Forschung und internationale Partnerschaften, darunter Arbeiten im Zusammenhang mit dem Boundary-Dam-Projekt zur Kohlenstoffabscheidung und dem Sylvia-Fedoruk-Zentrum für nukleare Innovation in Kanada. Zudem war er eine treibende Kraft und ein wichtiger Fürsprecher für das "Canadian Light Source Synchrotron" in Saskatoon, Kanadas einziges Synchrotron und eines von nur etwa 40 weltweit.

Als herausragender Kommunikator und Stratege wird Herr Norris maßgeblich dazu beitragen, das Profil von MAX Power in den Vereinigten Staaten zu schärfen, während das Unternehmen eine Doppelnotierung an einer US-Börse anstrebt. Die neue Rolle von Herrn Narayanasamy als Geschäftsführer für Innovation und internationale Strategie baut auf seiner Führungsrolle während der Entdeckungs- und Folgebohrphase in Lawson sowie der Weiterentwicklung von MAXX LEMI auf und umfasst die Betreuung von Kontakten, die im vierten Quartal wichtige Standortbesuche internationaler Energieunternehmen in Lawson ermöglichen werden.

Herr Rob Norris, CEO, kommentierte: "MAX Power tritt in eine Phase ein, in der technische Umsetzung, Technologie und Kapitalmärkte gemeinsam voranschreiten müssen. Unser Fokus in diesem Quartal liegt auf Abschlussbohrungen und der kommerziellen Validierung, der Ausweitung unserer erfolgreichen Explorationsbohrungen und dem weiteren Ausbau unseres genehmigten Landportfolios, der Umsetzung unserer Pläne für den Börsengang in den USA, der Weiterentwicklung von MAXX LEMI sowie der Sicherung von Partnerschaften, die MAX Power auf möglichst effiziente und dynamische Weise voranbringen können, um den Shareholder Value weiter zu steigern.

"In Saskatchewan testen wir diese neue Energiechance, doch das potenzielle Publikum ist global. Der Ausbau der KI-Infrastruktur und die Nachfrage nach zuverlässiger Energie verleihen unserer Arbeit zusätzliche Dringlichkeit. Wir beabsichtigen, die Geschichte von MAX Power einem viel größeren Publikum in den USA und international näherzubringen und gleichzeitig die für die kommerzielle Entwicklung erforderlichen Nachweise zu erbringen."

Unmittelbare Prioritäten für den neuen CEO

Fertigstellung und kommerzielle Validierung: Beginn des Fertigstellungsprogramms in der zweiten Oktoberhälfte, da MAX Power darauf abzielt, die Kommerzialität der Lawson-Entdeckung von natürlichem Wasserstoff zu bestätigen und an die vielversprechenden Ergebnisse der ersten Bohrung in Bracken anzuknüpfen - 325 km südwestlich von Lawson im Grasslands-Projekt, auf einem Trend neben Genesis.

US-Kapitalmärkte: Beschleunigung der Pläne für eine Doppelnotierung der Stammaktien von MAX Power an einer US-Börse, um die Investorenbasis des Unternehmens zu erweitern, die Handelsliquidität zu verbessern und die Sichtbarkeit in den USA zu erhöhen. Jede Notierung unterliegt den geltenden Börsenvorschriften und Genehmigungen.

Neue Entdeckungen: Fortsetzung der Explorationsbohrungen innerhalb des 1.224 km² großen Lawson-Konzessionsgebiets auf der Suche nach weiteren Entdeckungen von natürlichem Wasserstoff.

Strategische Explorationspartnerschaften: Ausgewählte Landpakete außerhalb von Lawson und Bracken durch Partnerschaften zu verwerten, die seismische Erhebungen und zusätzliche Bohrungen vorantreiben, um so eine Pipeline potenzieller neuer Funde auf den vielversprechenden Grundstücken des Unternehmens in Saskatchewan aufzubauen.

Potenzielle Endverbraucher: Gespräche mit potenziellen Endverbrauchern von "Natural Hydrogen" in Saskatchewan voranzutreiben, während das Unternehmen daran arbeitet, die technischen und kommerziellen Grundlagen für die zukünftige Entwicklung zu schaffen.

MAXX LEMI: Einen Plan für die kommerzielle Einführung dieser KI-gestützten Plattform vorantreiben, während Kyndryl die Vorlage einer umfassenden Kommerzialisierungsstrategie und eines Markteinführungsplans vorbereitet.

Globale Präsenz bei Investoren: Teilnahme an wichtigen bevorstehenden Investorenveranstaltungen, darunter eine führende Rolle bei der HNAT, der weltweit größten Konferenz zum Thema "Natural Hydrogen", die am 3. und 4. November 2026 in Paris, Frankreich, stattfindet.

Abbildung 1 - Der Genesis-Trend

Tom Kishchuk bringt Erfahrung in den Bereichen Energietechnik und Wirtschaft mit

Herr Kishchuk verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in technischen und geschäftlichen Führungspositionen, unter anderem als Präsident und CEO von Mitsubishi Hitachi Power Systems Canada Ltd. sowie als Vizepräsident für Betriebsunterstützung bei Federated Co-operatives Limited. Er hat einen Bachelor- und Master-Abschluss in Maschinenbau von der University of Saskatchewan und absolvierte das Ivey Executive Program. Er ist Geschäftsführer des Global Institute for Energy, Minerals and Society.

Als Chief Technology Officer wird Herr Kishchuk eine Schlüsselrolle dabei spielen, MAX Power von der Entdeckung bis zur potenziellen kurzfristigen Kommerzialisierung voranzubringen. Seine Erfahrung in den Bereichen Energietechnologie, Betrieb und Kommerzialisierung stärkt die Fähigkeit von MAX Power, seine "Months to Molecules"-Strategie umzusetzen. Das Fachwissen von Herrn Kishchuk wird zudem von unschätzbarem Wert sein, um eine erfolgreiche Einführung von MAXX LEMI sicherzustellen.

KI-Führungskompetenz trifft auf steigenden Strombedarf

Die Ernennung eines Chief Technology Officers untermauert die Ansicht des Managements, dass MAX Power bei der Einführung künstlicher oder Superintelligenz in allen Bereichen des Betriebs im Rohstoffsektor eine Vorreiterrolle einnimmt. Die MAXX-LEMI-Plattform des Unternehmens ist darauf ausgelegt, geologische, geophysikalische und geochemische Informationen mit KI-Modellierung zu integrieren, um die Zielausrichtung bei der Exploration zu präzisieren und die Suche nach Vorkommen von natürlichem Wasserstoff nicht nur in Saskatchewan, sondern weltweit zu unterstützen.

Kyndryl entwickelt derzeit eine umfassende Geschäftsstrategie und einen Markteinführungsplan für MAXX LEMI (siehe Pressemitteilung vom 18. September 2026). Herr Kishchuk wird eng in den Einführungsplan für MAXX LEMI eingebunden sein, das möglicherweise auch Anwendungsbereiche jenseits von natürlichem Wasserstoff bietet.

Dieser Technologievorstoß erfolgt vor dem Hintergrund, dass KI und der Ausbau von Rechenzentren die Nachfrage nach zuverlässiger Stromversorgung beschleunigen. Wie in der Pressemitteilung von MAX Power vom 18. September 2026 erwähnt, sehen die Pläne von Bell in Saskatchewan vor, das bereits im Bau befindliche 300-MW-Projekt um bis zu 900 MW neue Kapazität zu erweitern und so einen geplanten 1,2-GW-KI-Infrastrukturknotenpunkt unmittelbar neben Genesis zu schaffen. Saskatchewan hat zudem mehr als 30 Anträge für Rechenzentren erhalten und verlangt von neuen Rechenzentrumsbetreibern, dass sie ihren Strom selbst bereitstellen.

Dieser expandierende Markt verleiht der Suche von MAX Power nach einer neuen Primärenergiequelle in der Nähe des industriellen Bedarfs in Saskatchewan zusätzliche strategische Bedeutung. "Natural Hydrogen" könnte letztlich zur lokalen Energieversorgung beitragen, sofern Tests eine kommerziell tragfähige Produktion nachweisen und die Entwicklung voranschreitet.

Dr. Brendan Bishop bringt geochemisches Fachwissen ein

Dr. Bishop schloss seine Promotion an der University of Regina mit der Dissertation "Nicht-traditionelle Quellen kritischer Mineralien aus dem Sedimentbecken Westkanadas" ab. Bei der Abschlussfeier der Universität im Frühjahr 2024 erhielt er als Doktorand mit den besten akademischen Leistungen die Goldmedaille des Generalgouverneurs.

Zu Dr. Bishops Affiliationen zählen der Geological Survey of Canada und die Jackson School of Geosciences an der University of Texas in Austin. Seine Fachkenntnisse in der Geochemie, einschließlich seines Verständnisses der Isotope von Wasserstoff und Helium, machen ihn zu einer unschätzbaren Bereicherung für das technische Team von MAX Power. Er hat 11 Artikel als Erstautor veröffentlicht oder zur Begutachtung eingereicht und wurde als Referent zu nationalen und internationalen Konferenzen eingeladen.

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

MAX Power tritt in eine Phase ein, die sich als die entscheidendste seiner Entwicklung erweisen könnte. Nachdem das Unternehmen Kanadas erstes bestätigtes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff etabliert hat, nähert es sich nun einer wichtigen Etappe bei der Bewertung der potenziellen wirtschaftlichen Rentabilität der Lawson-Entdeckung von natürlichem Wasserstoff. Da der Beginn der Bohrungsfertigstellung derzeit für die zweite Oktoberhälfte erwartet wird, verlagert sich der Fokus auf die Bewertung von Durchfluss, Konzentrationen, Lagerstättenleistung und Förderbarkeit - allesamt Faktoren, die notwendig sind, um zu beurteilen, ob Lawson eine wirtschaftlich rentable Produktion ermöglichen könnte.

Gleichzeitig baut MAX Power die Unternehmensinfrastruktur auf, um eine Chance zu verfolgen, die weit über die ursprüngliche Entdeckung hinausgeht. Ein erweitertes Führungsteam vereint Erfahrung in den Bereichen Regierung und Energiepolitik, Fachwissen zur industriellen Kommerzialisierung sowie fortgeschrittene Geochemie, während das Unternehmen Chancen auf den US-Kapitalmärkten evaluiert, neue Entdeckungen und strategische Partnerschaften auf einer Fläche von rund 2,5 Millionen genehmigten Acres anstrebt und MAXX LEMI in Richtung einer potenziellen Kommerzialisierung vorantreibt. Das Zusammenspiel aus der Exploration von natürlichem Wasserstoff, KI-gestützten Erkenntnissen über den Untergrund und der rasch steigenden Nachfrage nach zuverlässiger Energie könnte Chancen für die zukünftige Entwicklung und langfristige Wertschöpfung eröffnen - vorbehaltlich einer erfolgreichen Exploration, technischer Validierung, kommerzieller Machbarkeit und günstiger Marktbedingungen.

Die Bedeutung liegt im richtigen Zeitpunkt. MAX Power bereitet sich darauf vor, die potenzielle wirtschaftliche Tragfähigkeit seiner Lawson-Entdeckung zu prüfen und gleichzeitig die Führungsstärke, die Technologie und die internationalen Beziehungen aufzubauen, die erforderlich sind, um eine Skalierung anzustreben - und das zu einer Zeit, in der Energiesicherheit und -souveränität zentrale globale Themen sind.

Abbildung 2: Bohrarbeiten am Bohrloch Lawson 3, Genesis-Trend (August 2026)

Marketingvereinbarung - IBN

MAX Power hat eine Vereinbarung über syndizierte Kommunikation (die "Vereinbarung") mit InvestorBrandNetwork ("IBN") mit Sitz in 1108 Lavaca Street, Suite 110-IBN, Austin, Texas 78701, USA, geschlossen, dessen Geschäftsführer Michael McCarthy ist, der unter folgender Telefonnummer erreichbar ist: (512) 354-7000, editor@investorbrandnetwork.com

Im Rahmen der Vereinbarung wird IBN eine neue Kampagne zur Steigerung der Bekanntheit bei Investoren durchführen, einschließlich der Erstellung und Verbreitung von Inhalten über das Netzwerk von IBN aus Finanzmedienmarken und Syndikationspartnern, der Aufbereitung von Pressemitteilungen und der Berichterstattung im Recap-Stil, eines IBN-Podcast-Interviews mit dem CEO des Unternehmens, der Unterstützung bei der Social-Media-Arbeit sowie der monatlichen Berichterstattung.

Die Vereinbarung tritt am 9. Oktober 2026 in Kraft und hat eine anfängliche Laufzeit von neunzig (90) Tagen (9. Oktober 2026 bis 7. Januar 2027). Als Gegenleistung für die Dienstleistungen zahlt das Unternehmen IBN 500.000 USD in bar aus dem Betriebskapital des Unternehmens. Im Rahmen der Vereinbarung dürfen keine Wertpapiere des Unternehmens als Vergütung an IBN ausgegeben werden.

Nach Kenntnis des Unternehmens stehen IBN und seine Geschäftsführer in keinem nahen Verhältnis zum Unternehmen und halten keine Wertpapiere des Unternehmens. IBN ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass seine Werbeaktivitäten den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der CSE entsprechen.

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Mineral- und Energieexploration, dessen Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung liegt. Die "Lawson Discovery" des Unternehmens in der Nähe von Central Butte (Saskatchewan) stellt Kanadas erstes unterirdisches System mit natürlichem Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 2,5 Millionen Acres (~1 Million Hektar) an Genehmigungen aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu bestätigen, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt - eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

mailto:info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "möglicherweise", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "sollte", "wird" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. In dieser Pressemitteilung umfassen zukunftsgerichtete Informationen unter anderem Aussagen zu den Prioritäten des Führungsteams; zum Zeitplan, Umfang und den erwarteten Ergebnissen von Komplettierungs-, Test- und Explorationsprogrammen, einschließlich des erwarteten Beginns der Komplettierungstests in der zweiten Oktoberhälfte 2026; zur potenziellen wirtschaftlichen Rentabilität, Erschließung und Produktion von natürlichem Wasserstoff in Lawson, Bracken und an anderen Standorten; die vom Unternehmen vorgeschlagene Kommerzialisierungsstrategie "Months to Molecules" und die erwarteten Entwicklungszeitpläne; die Interpretation geologischer Strukturen, vielversprechender Gebiete und potenzieller Natürlicher-Wasserstoff-Vorkommen; potenzielle neue Entdeckungen; strategische Explorationspartnerschaften und die Verwertung von Landpaketen; Gespräche und potenzielle Beziehungen zu Endverbrauchern; die Bewertung und mögliche Verfolgung einer Notierung an einer US-Börse sowie deren erwartete Vorteile, einschließlich erhöhter Liquidität, Investorenbeteiligung und Marktpräsenz; die Entwicklung, die Leistungsfähigkeit, die Bewertung und die potenzielle kommerzielle Markteinführung von MAXX LEMI, einschließlich der von Kyndryl erwarteten Kommerzialisierungsstrategie und des Markteinführungsplans; potenzielle Chancen bei Energiebedarf und -versorgung, einschließlich solcher im Zusammenhang mit der geplanten KI- und Rechenzentrumsinfrastruktur in Saskatchewan; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Infrastruktur, Ausrüstung, Personal und behördlichen Genehmigungen; sowie die geplante Teilnahme an Investorenveranstaltungen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich der Annahme, dass die erforderlichen behördlichen und börslichen Genehmigungen erteilt werden; dass Finanzmittel zu akzeptablen Konditionen zur Verfügung stehen werden; dass geplante Explorations-, Fertigstellungs-, Test- und Erschließungsaktivitäten wie vorgesehen verlaufen werden; dass die erforderlichen Ausrüstungen, das erforderliche Personal und die erforderliche Infrastruktur zur Verfügung stehen werden; dass geologische Interpretationen und technische Ergebnisse die weitere Entwicklung unterstützen werden; dass Tests ausreichende Informationen liefern werden, um die potenzielle wirtschaftliche Rentabilität der Produktion von natürlichem Wasserstoff zu bewerten; natürlicher Wasserstoff, sofern er kommerziell gewinnbar ist, zu wirtschaftlich tragfähigen Bedingungen produziert, verarbeitet, transportiert und vermarktet werden kann; geeignete kommerzielle und Explorationspartner sowie potenzielle Endverbraucher gewonnen werden können; die Technologiebewertung und die Kommerzialisierungsarbeiten abgeschlossen werden können; die erwarteten Infrastruktur- und Energieentwicklungen Dritter im Wesentlichen wie öffentlich beschrieben voranschreiten werden; die geltenden Anforderungen für die Notierung an US-Börsen erfüllt werden können; und die Marktbedingungen günstig bleiben werden. Obwohl die Unternehmensleitung diese Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, unterliegen sie naturgemäß erheblichen technischen, wirtschaftlichen, regulatorischen und kommerziellen Unsicherheiten und können sich als unrichtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken zählen Explorations- und Erschließungsrisiken; geologische, geochemische und technische Unsicherheiten; Verzögerungen, Änderungen oder erfolglose Ergebnisse bei geplanten Fertigstellungs-, Test- oder Bohrarbeiten; die Möglichkeit, dass die Konzentrationen von natürlichem Wasserstoff, die Durchflussraten, der Lagerstättendruck, die Kontinuität, die Wiederauffüllungseigenschaften oder die Förderbarkeit nicht ausreichen, um eine kommerzielle Produktion zu ermöglichen; die Möglichkeit, dass geologische Interpretationen oder erwartete Vorkommen durch weitere Explorationen oder Tests nicht bestätigt werden; die Möglichkeit, dass die Entdeckungen oder vielversprechenden Grundstücke des Unternehmens keine kommerziell förderbaren Mengen an natürlichem Wasserstoff enthalten; Kosten für Produktion, Verarbeitung, Transport, Lagerung und Vertrieb; die Verfügbarkeit von Infrastruktur; Umwelt- und Genehmigungsauflagen; die Verfügbarkeit und der Zeitpunkt behördlicher Genehmigungen; die Fähigkeit, geeignete Märkte, Abnahmevereinbarungen, strategische Partnerschaften und Geschäftsbeziehungen zu sichern; die Möglichkeit, dass erwartete Energie- und Rechenzentrumsentwicklungen Dritter nicht voranschreiten oder keine Nachfrage nach natürlichem Wasserstoff erzeugen; den Zeitplan, den Verlauf und das Ergebnis der Technologiebewertung sowie die potenzielle kommerzielle Einführung von MAXX LEMI; die Möglichkeit, dass das Unternehmen eine Notierung an einer US-Börse nicht anstrebt oder nicht vollzieht oder dass eine solche Notierung nicht die erwarteten Vorteile bringt; die Marktakzeptanz; Rohstoff- und Energiepreise; den Zugang zu Kapital und eine potenzielle Verwässerung; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geschäftliche Rahmenbedingungen.

Die "Natural Hydrogen"-Projekte des Unternehmens befinden sich weiterhin in der Explorations- und Evaluierungsphase. Die Identifizierung von "Natural Hydrogen" durch Bohrungen, Probenahmen oder andere Explorationsaktivitäten belegt für sich genommen weder das Vorhandensein kommerziell förderbarer Mengen an "Natural Hydrogen" noch die wirtschaftliche Rentabilität der Produktion. Zur Beurteilung des Potenzials für eine kommerzielle Erschließung sind weitere Tests, technische Bewertungen und wirtschaftliche Analysen erforderlich. Es kann nicht garantiert werden, dass geplante Fertigstellungen oder nachfolgende Tests nachhaltige Durchflussraten, wirtschaftlich rentable Konzentrationen, die Förderbarkeit des Lagerstättenvorkommens oder andere Merkmale nachweisen werden, die für eine kommerzielle Produktion erforderlich sind. Verweise in dieser Pressemitteilung auf potenzielle Kommerzialisierbarkeit, Kommerzialisierung, kommerzielle Validierung, großtechnische Produktion, vielversprechende Vorkommen, zukünftige Energieversorgung oder die vom Unternehmen vorgeschlagene "Months to Molecules"-Strategie spiegeln lediglich die aktuellen Ziele, Interpretationen und Erwartungen des Managements wider. Solche Verweise sollten nicht als Bestätigung dafür ausgelegt werden, dass eine kommerzielle Förderung bereits etabliert wurde, dass kommerziell förderbare Ressourcen abgegrenzt wurden oder dass ein bestimmter Zeitplan für die Förderung oder Kommerzialisierung eingehalten wird. Die Exploration und kommerzielle Erschließung von natürlichem Wasserstoff sind nach wie vor aufstrebende Bereiche der Energiebranche, und es können erhebliche zusätzliche technische, regulatorische, finanzielle und kommerzielle Anstrengungen erforderlich sein, bevor eine Förderentscheidung getroffen werden kann.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne, Erwartungen oder Ziele des Unternehmens erreicht werden, dass durch Exploration und Testbohrungen eine kommerziell rentable Produktion von natürlichem Wasserstoff nachgewiesen wird, dass erwartete strategische Partnerschaften oder Vereinbarungen mit Endnutzern zustande kommen, dass eine Notierung an einer US-Börse angestrebt oder abgeschlossen wird oder dass MAXX LEMI eine kommerzielle Akzeptanz erreicht oder Umsätze generiert. Die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Zeitpläne können erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weitere Informationen über das Unternehmen sowie über die Risiken und Ungewissheiten, die seine Geschäftstätigkeit und seinen Betrieb beeinflussen, sind in den fortlaufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

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