Die Finanzierung unterstützt die Fertigstellung des Standorts in Alabama; das Unternehmen treibt die Erweiterung der modularen Token-Fabrik sowie die Entwicklungspläne in New York voran

MIAMI BEACH, FL / ACCESS Newswire / 13. Oktober 2026 / Digi Power X Inc. (Nasdaq:DGXX) (Cboe Canada:DGX) ("Digi Power X" oder das "Unternehmen"), ein Betreiber von KI-Rechenzentrumsinfrastruktur, gab heute bekannt, dass es von einem großen Kreditinstitut eine Zusage über eine Fremdfinanzierung in Höhe von 200 Mio. USD erhalten hat, um den Ausbau seines 40-MW-KI-Rechenzentrums in Columbiana, Alabama, zu unterstützen. Die von Goldman Sachs syndizierte Finanzierung wird voraussichtlich innerhalb von 90 Tagen abgeschlossen, vorbehaltlich der endgültigen Dokumentation und der Erfüllung verschiedener Bedingungen, einschließlich des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung durch den Kreditgeber.

Die Finanzierung soll auf der Ebene einer Projekt-Zweckgesellschaft ("SPV") strukturiert werden, mit einer unbesicherten Garantie des Unternehmens bis zur Fertigstellung des Projekts sowie hinsichtlich bestimmter weiterer, eng begrenzter Sachverhalte. Die Erlöse sollen die Fertigstellung des Projekts in Alabama und die damit verbundenen Projektkosten unterstützen, zur Sicherung der Unternehmensliquidität beitragen, die Verwässerung der Anteile der Aktionäre abmildern und das Unternehmen in die Lage versetzen, weitere Kundenverträge abzuschließen.

"Diese Finanzierungszusage ist ein wichtiger Schritt zur Fertigstellung unseres Standorts in Alabama bei gleichzeitiger Begrenzung der Verwässerung für unsere Aktionäre. Wir bewegen uns von der Infrastrukturentwicklung hin zur Umsatzgenerierung: Der Bau in Alabama verläuft planmäßig, unsere erste modulare GPU-Installation ist erfolgreich in Betrieb, und die Expansionspläne schreiten in unserem gesamten Portfolio voran."

- Michel Amar, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer, Digi Power X Inc.

Finanzlage und aktueller Stand der Bauarbeiten in Alabama

Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügte Digi Power X über Barmittel in Höhe von rund 135 Mio. USD und hat im Jahr 2026 bisher rund 153 Mio. USD in Sachinvestitionen investiert. Das Unternehmen hat im dritten Quartal 2026 keine Aktien im Rahmen seines "At-the-Market"-Aktienemissionsprogramms ("ATM") ausgegeben, sodass es in diesem Quartal zu keiner ATM-bedingten Verwässerung für die Aktionäre kam.

Die Bauarbeiten am 40-MW-Standort in Alabama verlaufen planmäßig; Phase 1 wird voraussichtlich im Dezember 2026 und Phase 2 im März 2027 abgeschlossen sein.

Betrieb des ARMS 200 und Partnerschaft mit Supermicro

Das erste modulare ARMS-200-Rechenzentrum des Unternehmens ist seit Mai 2026 erfolgreich in Betrieb und unterstützt das Bare-Metal-Geschäft mit GPUs. Die Inbetriebnahme demonstriert die Fähigkeit von Digi Power X, die Infrastruktur zu verwalten, die diese Dienste unterstützt, einschließlich Stromversorgung, Kühlung, Rechenzentrumsbetrieb und GPU-Systeme.

Die Partnerschaft von Digi Power X mit Super Micro Computer, Inc. ("Supermicro") ermöglicht einen dedizierten Bare-Metal-Zugriff auf NVIDIA Blackwell-GPUs, sodass Kunden KI-Workloads bereitstellen können, ohne die zugrunde liegende Infrastruktur selbst aufbauen oder verwalten zu müssen. Supermicro hat die Zusammenarbeit kürzlich öffentlich hervorgehoben und damit seine Rolle bei der Unterstützung des Full-Stack-KI-Angebots von Digi Power X unterstrichen.

Digi Power X: Ausbau der KI-Token-Fabrik durch NeoCloudz

Digi Power X plant, seine Infrastruktur für die KI-Token-Fabrik über seine NeoCloudz-Plattform zu erweitern. Dabei werden die proprietären modularen ARMS-Rechenzentrumssysteme von US Data Center, Inc. - einer Tochtergesellschaft, an der das Unternehmen die größte Beteiligung hält - genutzt, um eine schnelle Bereitstellung zu ermöglichen. Diese Erweiterung soll das geplante Wachstum des Unternehmens im Bereich der GPU-Bare-Metal-Dienste und der Generierung von KI-Token unterstützen. Aufbauend auf der ersten ARMS-200-Bereitstellung beabsichtigt das Unternehmen, zusätzliche modulare Kapazitäten bereitzustellen, um die Kundennachfrage zu befriedigen und die wiederkehrenden Umsätze aus der KI-Infrastruktur zu steigern.

"Wir freuen uns sehr, unsere KI-Token-Fabrik auf der NVIDIA GTC Berlin vorzustellen. Digi Power X verfügt über den gesamten Stack - von der Stromversorgung über das Rechenzentrum bis hin zum Computer - und genau so ermöglichen wir schnelle, kostengünstige Inferenz in großem Maßstab."

- Alec Amar, President, Digi Power X Inc.

Umstellung der Standorte im Bundesstaat New York auf KI-Token-Fabriken

Digi Power X befindet sich in der Planungsphase, um seine Standorte im Bundesstaat New York in KI-Token-Fabriken umzuwandeln und damit die Kapazitäten für GPU-Bare-Metal-Dienste und die Generierung von KI-Token zu erweitern. Die geplante Umgestaltung zielt darauf ab, den Lärmpegel an den Standorten zu senken und geschlossene Kühlkreisläufe zu integrieren, die den Wasserverbrauch minimieren, indem das Kühlmittel im Kreislauf zirkuliert und im regulären Betrieb kein Wasser durch Verdunstung verbraucht wird.

Entwicklungslabor im Silicon Valley

Das Unternehmen hat zudem eine Büro- und Laboranlage im Silicon Valley erworben, um die Technologie und die operativen Erkenntnisse zu entwickeln, die seine Strategie der KI-Token-Fabriken unterstützen. Digi Power X bringt Spitzenkräfte aus den Bereichen Engineering, künstliche Intelligenz und Softwareentwicklung zusammen, um Innovationen zu beschleunigen und seine Kompetenzen zu stärken, während es seine GPU-Infrastruktur und KI-Dienste ausbaut.

Über Digi Power X

Digi Power X ist ein vollständig integriertes KI-Infrastrukturunternehmen, das den gesamten Stack besitzt und betreibt - von der Stromerzeugung über Rechenzentren bis hin zu den Computern, auf denen KI-Workloads ausgeführt werden. Das Unternehmen bietet Colocation für Unternehmens- und Hyperscale-Kunden, die Vermietung von Bare-Metal-GPUs sowie eine "Token Factory", die KI-Inferenz in großem Maßstab ermöglicht. Da Digi Power X die Stromversorgung, die Infrastruktur und die Rechenleistung selbst kontrolliert, kann das Unternehmen Kapazitäten schneller und kostengünstiger bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.digipowerx.com.

Investor Relations

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michel Amar, Chief Executive Officer

Digi Power X Inc.

https://pr.report/sbcl

Investor Relations: T: 888-474-9222 | E-Mail: IR@digihostpower.com

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Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen bezüglich: der geplanten Fremdfinanzierung in Höhe von 200 Mio. USD, einschließlich des Zeitpunkts des Abschlusses und der Auszahlung sowie der Erfüllung der Abschlussbedingungen, einschließlich des zufriedenstellenden Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung aus Sicht des Kreditgebers; der erwarteten Verwendung der Erlöse, einschließlich der Finanzierung der verbleibenden Bau- und damit verbundenen Projektkosten, sowie der erwarteten Auswirkungen auf die Unternehmensliquidität und die Verwässerung der Anteile; des Fortschritts, des Zeitplans und der Fertigstellung von Phase 1 und Phase 2 des 40-MW-KI-Rechenzentrums des Unternehmens in Columbiana, Alabama, sowie der Fähigkeit des Unternehmens, weitere Kundenverträge abzuschließen und wiederkehrende Umsätze zu generieren; der geplanten Erweiterung der Infrastruktur der KI-Token-Fabrik des Unternehmens, unter anderem durch USDC und die modulare Rechenzentrumsplattform ARMS; der geplanten Umstellung der Standorte des Unternehmens im Bundesstaat New York sowie der erwarteten Vorteile dieser Umstellung hinsichtlich Lärmschutz und Wasserverbrauch; der erwarteten Nutzung und der Vorteile der Anlage des Unternehmens im Silicon Valley; sowie der Umsetzung der KI-Infrastrukturstrategie des Unternehmens.

Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, darunter unter anderem: das Risiko, dass die Abschlussbedingungen gemäß der Verpflichtungserklärung nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erfüllt werden oder auf ihre Erfüllung verzichtet wird oder dass die Finanzierung nicht zu den vorgesehenen Bedingungen oder gar nicht abgeschlossen wird; das Risiko, dass die Zusage des Kreditgebers erlischt oder geändert wird; die Möglichkeit, dass die Finanzierungserlöse nicht ausreichen, um alle verbleibenden Bau- und Projektkosten zu decken; das Risiko, dass vorläufige Finanzinformationen von den endgültig ausgewiesenen Ergebnissen abweichen; Bauverzögerungen, Kostenüberschreitungen, Störungen in der Lieferkette sowie die Verfügbarkeit von Ausrüstung, GPUs, Arbeitskräften und Strom; Genehmigungen, Flächennutzungspläne, Umwelt- und sonstige behördliche Genehmigungen; die Leistung von Auftragnehmern, Partnern und Vertragspartnern; die Fähigkeit des Unternehmens und seiner Kunden, die Verpflichtungen aus den Colocation- und sonstigen Kundenverträgen des Unternehmens zu erfüllen; Verpflichtungen im Rahmen der Finanzierung; die Nachfrage nach KI- und Hochleistungsrechner-Infrastruktur; allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Zinsbedingungen; sowie die sonstigen Risiken und Ungewissheiten, die unter "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und in anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen beschrieben sind.

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QUELLE: Digi Power X Inc.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86216Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86216&tr=1



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