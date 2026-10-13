NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Raffineriemarge des Ölkonzerns dürfte sich im Vergleich zum Vorquartal verdreifacht haben, schrieb Mark Wilson in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 18:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: IT0003132476
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 18:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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