NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach der angekündigten Einführung einer neuen Generation des KI-Beschleunigers Maia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 US-Dollar belassen. Die klare Positionierung von Maia als primäres Inferenzsystem ermögliche es dem Softwarekonzern, eine bessere Leistung für den KI-Assistenten Copilot zu erzielen, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies steigere die Chance auf noch höhere Bruttomargen für das ohnehin lukrative Cloud-Geschäft./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US5949181045
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:42 / EDT
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