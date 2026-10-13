Datum der Anmeldung:
09.10.2026
Aktenzeichen:
B1-134/26
Unternehmen:
OBI GmbH und OBI GmbH & Co. KG, Wermelskirchen; Erwerb von bis zu elf Standorten der HELLWEG Die Profi-Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG, Dortmund
Produktmärkte:
Einzelhandel mit Produkten des Bau- und Heimwerkerbedarfs
09.10.2026
Aktenzeichen:
B1-134/26
Unternehmen:
OBI GmbH und OBI GmbH & Co. KG, Wermelskirchen; Erwerb von bis zu elf Standorten der HELLWEG Die Profi-Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG, Dortmund
Produktmärkte:
Einzelhandel mit Produkten des Bau- und Heimwerkerbedarfs
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