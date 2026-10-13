DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 14. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise September PROGNOSE: +1,0% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vj *** 03:30 CN/Erzeugerpreise September PROGNOSE: +4,5% gg Vj zuvor: +3,8% gg Vj *** 04:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung, Veröffentlichung des Fiscal Monitor *** 04:10 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, CNN-Interview mit Richard Quest zu "Leadership in an age of change" *** 05:45 TH/EZB-Ratsmitglied Moulin, Teilnahme am Governors Talk bei Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise September 10:00 NL/Redcare Pharmacy NV, ao HV *** 10:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Konferenz zu "Supervising Climate Risk in a NonLinear World" *** 10:15 TH/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Firedside Chat bei Veranstaltung der Weltbank *** 10:20 TH/Commerzbank-CEO Orlopp, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung *** 10:30 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, Fireside Chat mit Josh Lipsky am Rande der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR 12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Realeinkommen September *** 14:30 US/Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 18:30 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei ChamberRVA Regional Action Summit *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** - CN/Handelsbilanz September PROGNOSE: +111,4 Mrd USD zuvor: +119,1 Mrd USD Exporte PROGNOSE: +25,0% gg Vj zuvor: +25,0% gg Vj Importe PROGNOSE: +24,8% gg Vj zuvor: +28,2% gg Vj *** - FR/IEA-Monatsbericht zum Ölmarkt *** - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 3Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

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October 13, 2026 08:19 ET (12:19 GMT)

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