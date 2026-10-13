Hamburg (ots) -Das Engagement der Norddeutschen ist gefragt! Unter dem Motto "MENTAL.STARK.FÜRS LEBEN." startet der NDR in diesem Jahr gemeinsam mit den sechs norddeutschen Landesverbänden des Deutschen Roten Kreuzes e. V. sowie dem Aktionsbündnis Seelische Gesundheit (ABSG) seine Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" zugunsten von jungen Menschen. Ab sofort können engagierte Norddeutsche die Aktion mit ihren eigenen Ideen unterstützen - und damit Hilfsangebote für die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen fördern.Egal, ob der Verkauf selbstgebackener Kekse einer Schulklasse, gemeinsames Singen in der Fußgängerzone, Tag der offenen Tür in einem Kleingartenverein, privater Flohmarkt oder ein Weihnachtsfest der Freiwilligen Feuerwehr - jede Idee und Aktion, die für die gute Sache sammelt, ist willkommen. Wer sich engagieren möchte, kann sich unter ndr.de/handinhand in ein Formular eintragen. Eventuell statten dann auch Reporterinnen und Reporter des NDR der Aktion einen Besuch ab und berichten über sie.Etwa ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland lebt mit einer psychischen Störung. Ängste, Depressionen, Lern-, Sucht- oder Essstörungen zählen dabei zu den häufigsten Diagnosen. Drei Viertel aller psychischen Störungen im Lebensverlauf beginnen bereits im Kindes- und Jugendalter. Gerade in dieser Zeit ist daher die Unterstützung von maßgeblicher Bedeutung. Die Partner der diesjährigen NDR Benefizaktion bieten eine Vielzahl von Projekten und Angeboten bei mentalen Problemen junger Menschen.Der NDR startet seine Benefizaktion am Montag, 30. November. Rund zwei Wochen lang, bis Freitag, 11. Dezember, informieren alle NDR Hörfunkprogramme, das NDR Fernsehen, das Online-Angebot des NDR und Radio Bremen über die Situation junger Menschen, die unter psychischen Problemen leiden, und die Einrichtungen der Partnerorganisationen. Das Spendenkonto (DE48 201 205 200 600 700 800) bei der Sozialbank ist bereits geöffnet. Die Spenden fließen zu 100% direkt in die Projekte.Weitere Informationen zur Aktion "Hand in Hand für Norddeutschland" finden Sie unter www.NDR.de/handinhand.Presseanfragen bitte an NDR Presse und Kommunikation, Tel.: 040/4156-2300, Mail: presse@ndr.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6370399