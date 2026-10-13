Nach der Künstlichen Intelligenz bahnt sich möglicherweise die nächste technologische Revolution an: die direkte Verbindung zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern. Sogenannte Brain-Computer-Interfaces (BCI) erfassen elektrische Signale des Gehirns und übersetzen sie in Steuerbefehle. Was jahrzehntelang nach Science-Fiction klang, funktioniert bereits in ersten klinischen Anwendungen.
Denkbar sind völlig neue Formen der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Computer könnten eines Tages ohne Tastatur, Maus oder Sprache gesteuert werden. In Verbindung mit Künstlicher Intelligenz eröffnet dies faszinierende Perspektiven.
Die technologischen Spitzenreiter NEURALINK, SYNCHRON und PARADROMICS sind bislang nicht börsennotiert. Anleger müssen deshalb auf Unternehmen ausweichen, die bereits heute an Gehirnschnittstellen oder verwandten Technologien arbeiten. Wir stellen zwei börsennotierte Gesellschaften in der Termin-Börse daily vor: (KLICK HIER)
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