Ein einziger Frequenzkauf hat gereicht, um die US-Mobilfunkbranche nervös zu machen. SpaceX (ISIN: US84615Q1031) hat sich Funkfrequenzen im unteren Frequenzbereich gesichert. Am Freitag gaben daraufhin die Aktien von AT&T, Verizon und T-Mobile US deutlich nach. Für deutsche Anleger ist das relevant, denn T-Mobile US gehört mehrheitlich zur Deutschen Telekom. Die Analysten an der Wall Street reagierten dagegen gelassen. Sie verweisen auf physikalische Grenzen, denen auch ein Netz aus dem All unterliegt. Frequenzen sind die Datenautobahn: Frequenzen sind im Mobilfunk so etwas wie die Leitungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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