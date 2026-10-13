ASML, Wall-Street-Banken und frische Inflationsdaten: Die Wochenmitte hält für Anleger gleich mehrere mögliche Taktgeber bereit.Zur Wochenmitte nimmt die Berichtssaison Fahrt auf: Früh am Morgen legt ASML die Q3-Zahlen vor, Lonza meldet bereits zuvor den Umsatz für das dritte Quartal. Ab der Mittagszeit schauen Anleger auf die Wall Street, wo BlackRock, Bank of America, State Street und Morgan Stanley ihre Quartalsbilanz vorlegen. Bei den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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