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Markus Weingran
13.10.2026 15:27 Uhr
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CXMT sorgt für Speicher-Schock: Micron: Aktienrückkauf | LVMH: China-Problem | Nel: Rheinmetall-Deal

Es ist mal wieder soweit. Erneut schickt eine Nachricht aus China Speicher-Aktien in den Keller. Diesmal ist es eine Meldung von CXMT. Suchen die Anleger nur einen Grund zum Aussteigen oder besteht wirklich eine Gefahr?China löst Chip-Beben aus: Droht ein Nasdaq Absturz? Der chinesische Chipproduzent CXMT versetzt die Halbleiterbranche in Aufruhr! Mit einer neuen DRAM-Technologie will China den etablierten Speicherchip-Giganten Marktanteile abjagen. Die Angst vor einem Preiskampf schickt die Aktien von sk Hynix und Samsung auf Talfahrt. Auch Micron und Nvidia geraten unter Druck. Zusätzlich gießt Broadcom-Chef Hock Tan Öl ins Feuer: Er vergleicht spekulative KI-Investitionen mit einem …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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