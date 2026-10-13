CXMT sorgt für Speicher-Schock: Micron: Aktienrückkauf | LVMH: China-Problem | Nel: Rheinmetall-Deal

Es ist mal wieder soweit. Erneut schickt eine Nachricht aus China Speicher-Aktien in den Keller. Diesmal ist es eine Meldung von CXMT. Suchen die Anleger nur einen Grund zum Aussteigen oder besteht wirklich eine Gefahr?China löst Chip-Beben aus: Droht ein Nasdaq Absturz? Der chinesische Chipproduzent CXMT versetzt die Halbleiterbranche in Aufruhr! Mit einer neuen DRAM-Technologie will China den etablierten Speicherchip-Giganten Marktanteile abjagen. Die Angst vor einem Preiskampf schickt die Aktien von sk Hynix und Samsung auf Talfahrt. Auch Micron und Nvidia geraten unter Druck. Zusätzlich gießt Broadcom-Chef Hock Tan Öl ins Feuer: Er vergleicht spekulative KI-Investitionen mit einem …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran