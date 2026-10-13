Mainz (ots) -
Mittwoch, 4. November 2026, 20.15 Uhr
Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:
Schreck an der Haustür
Ein Fremder steht vor dem Wohnhaus einer Seniorin und klingelt. Was danach geschieht, wird die ältere Dame nie wieder vergessen.
Spurlos verschwunden
Eine Studentin kommt von einem Kneipenbesuch nicht nach Hause. Die Familie verständigt die Polizei. Doch die jahrelangen Ermittlungen laufen ins Leere.
Täter mit Insiderwissen
Eine Werttransportfirma wird zum Ziel von Räubern. Binnen Minuten machen sie reiche Beute. Die Männer kennen offenbar die Schwachstellen des Sicherheitssystems - aber woher?
XY-Preis 2026
Die diesjährigen XY-Preisträgerinnen und Preisträger haben außergewöhnliche Zivilcourage bewiesen. Im Studio berichten sie von den entscheidenden Momenten und ihrem mutigen Handeln.
"Aktenzeichen XY... Ungelöst" kann nach der Ausstrahlung im ZDF gestreamt werden.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6370443
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Schreck an der Haustür
Ein Fremder steht vor dem Wohnhaus einer Seniorin und klingelt. Was danach geschieht, wird die ältere Dame nie wieder vergessen.
Spurlos verschwunden
Eine Studentin kommt von einem Kneipenbesuch nicht nach Hause. Die Familie verständigt die Polizei. Doch die jahrelangen Ermittlungen laufen ins Leere.
Täter mit Insiderwissen
Eine Werttransportfirma wird zum Ziel von Räubern. Binnen Minuten machen sie reiche Beute. Die Männer kennen offenbar die Schwachstellen des Sicherheitssystems - aber woher?
XY-Preis 2026
Die diesjährigen XY-Preisträgerinnen und Preisträger haben außergewöhnliche Zivilcourage bewiesen. Im Studio berichten sie von den entscheidenden Momenten und ihrem mutigen Handeln.
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