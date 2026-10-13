Über Jahrhunderte galten plötzlich auftretende Wasserwände als unberechenbare Gefahr für die Seefahrt. Eine detaillierte Analyse von Milliarden Sensordaten durch künstliche Intelligenz ändert das nun grundlegend und macht das Risiko auf den Ozeanen durch eine neue mathematische Gleichung berechenbar. Am 17. November 2020 registrierte eine Sensorboje des kanadischen Unternehmens MarineLabs eine Wassersäule, die Ozeanograf:innen weltweit beschäftigte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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