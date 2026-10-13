Die staatliche Digital-Wallet soll Kontoeröffnungen vereinfachen und digitale Nachweise ermöglichen. Die Banken unterstützen das Vorhaben grundsätzlich, sehen im Gesetzentwurf aber noch Lücken bei Haftung und Zahlungsfreigabe. Die staatliche Wallet "d-you" soll im Januar 2027 starten. Nutzer können sich damit per Smartphone ausweisen, amtliche Dokumente speichern und elektronisch unterschreiben. Grundlage dafür ist die EU-Verordnung eIDAS 2.0, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n