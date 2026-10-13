Starke Oberflächenproben: Gold Runner - Bis zu 79,85 g/t Gold im Golden Triangle entdeckt!

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Gold Runner Exploration meldet bis zu 79,85 g/t Gold und erweitert den Gold Stack Trend auf 475 Meter - starke Vorzeichen für die erste Bohrkampagne 2027.

Hochgradige Oberflächenfunde von bis zu 79,85 g/t Gold und die Ausdehnung des Gold Stack Trends auf 475 Meter Streichlänge schärfen das Explorationsprofil von Gold Runner Exploration (CSE: GRUN; FSE: CE70) im ertragsstarken Golden Triangle von British Columbia. Die jüngsten Resultate des Oberflächenprogramms 2026 auf dem 14.480 Hektar großen Golden-Girl-Projekt verdichten nicht nur die Gehalte bekannter Strukturen, sondern belegen das Vorhandensein mehrerer eigenständiger Mineralsysteme im Vorfeld der für Sommer 2027 geplanten Erstbohrkampagne.

Gold Runner Exploration erweitert Gold Stack Trend und meldet Spitzengehalte

Die Beprobungen untermauern eine signifikante Häufung hochgradiger Edelmetallanomalien entlang veränderter Scherzonen, die geochemische Parallelen zur rund 17 Kilometer östlich gelegenen ehemaligen Snip-Mine aufweisen.

Die wesentlichen Eckdaten der Explorationskampagne 2026 im Überblick:

Neuer Spitzenfund: Eine neu identifizierte Fundstelle 1,7 Kilometer südöstlich des Steep-Vorkommens lieferte Gesteinsproben mit Spitzenwerten von 79,85 g/t sowie 22,14 g/t Gold.

Gold Stack Trend wächst: Die nachgewiesene Streichlänge erweiterte sich von 350 auf 475 Meter bei Breiten von bis zu 50 Metern; aktuelle Proben brachten bis zu 30,28 g/t Goldäquivalent (AuEq), während frühere Spitzenwerte bis zu 396,66 g/t AuEq (inklusive 25.306 g/t Silber) erreichten.

Hohe Trefferdichte: Allein im laufenden Jahr wurden 47 Proben mit mehr als 1 g/t AuEq und 17 Proben mit über 10 g/t AuEq registriert.

Polymetallisches Steep-Vorkommen: Rund 1,5 Kilometer östlich des Gold Stack Trends bestätigten Proben aus bis zu 50 Zentimeter mächtigen Quarzgängen Gehalte von bis zu 33,95 g/t Gold über eine vorläufige Streichlänge von 100 Metern.

Systematische Zieldefinition vor der Jungfernbohrkampagne 2027

Neben den Kernzonen deuten weitere Anomalien in den Arealen Charmer, Blue Bear, Inhini und Good One darauf hin, dass das Projektgebiet von weit verzweigten, polymetallischen Gangsystemen durchzogen ist.

Da rund die Hälfte aller im Jahr 2026 entnommenen Proben - darunter zahlreiche Schlitzproben und ausstehende Multielementanalysen - noch im Labor ausgewertet wird, bleibt der Newsflow in den kommenden Monaten hoch. Die finalen Daten dienen der exakten Priorisierung der Bohrziele für den Sommer 2027. Erst diese anstehenden Tiefenbohrungen werden den Nachweis erbringen, in welchem Umfang sich die an der Oberfläche identifizierten hochgradigen Strukturen kontinuierlich in die Tiefe fortsetzen.

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