Munsbach (www.fondscheck.de) - Die Monatsperformance des Portfolios liegt im September bei einem Minus von 1,78%, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734XXX/ WKN A0YBKY).Die Experten von ETHENEA würden weiter an den identifizierten Themen festhalten. Deshalb habe es auch nur marginale Transaktionen gegeben. Quote und Zusammensetzung seien entsprechen fast konstant geblieben. Damit sei das Portfolio optimal für die anstehende Berichtssaison aufgestellt. Die Titelanzahl sei leicht von 51 auf 52 angehoben worden, das erwartete KGV liege bei 21,2. Um das Portfolio verständlicher zu machen, hätten die Experten von ETHENEA das Thema KI-Profiteure aufgespalten in Infrastruktur & Entwickler (11 Titel) sowie Anwender & Zulieferer (5 Titel). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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